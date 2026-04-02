Simona Halep și Petra Kvitova au împărțit mulți ani în circuit, s-au retras din circuitul WTA cu câte două titluri de mare șlem în palmares și au avut mereu un raport notabil de colegialitate.
În cele patru meciuri directe nu s-a simțit urmă de ură între cele două sportive, definite de fair-play, de-a lungul carierei.
Petra Kvitova a născut gemene. Are trei copii, la 36 de ani
Retrasă din activitate după US Open 2025, cehoaica Petra Kvitova - fost număr doi mondial - a născut două gemene.
Soțul Jiri Vanek a anunțat venirea pe lume a fetițelor Emma și Ella, în data de 30 martie 2026.
Dubla campioană de la Wimbledon s-a căsătorit cu fostul său antrenor în 2023, iar, în 2024, l-a născut pe întâiul fiu, Petr, după care a revenit în circuitul de elită al tenisului feminin.
La 36 de ani, vestea nașterii celor două gemene vine ca una dintre cele mai plăcute surprize din viața Petrei Kvitova.
Petra Kvitova, atacată și înjunghiată în propria casă de o persoană care a pretins că face o verificare la centrala termică
Forța umană a cehoaicei impresionează și mai mult, în contextul în care, în urmă cu șase ani, a fost atacată în propria casă de Radim Zondra, un bărbat în vârstă de 33 de ani care a intrat în apartamentul său, anunțând că vrea să inspecteze centrala termică.
Brusc, bărbatul a apucat-o pe Kvitova din spate și a amenințat-o de moarte cu cuțitul îndreptat în zona gâtului.
Petra Kvitova a suferit răni grave, luptându-se cu agresorul, inclusiv tăieturi la mâna stângă, dar a reușit să revină în tenis, cinci luni mai târziu.
Petra Kvitova își amintea, după înjunghierile suferite în propria casă, că „era sânge peste tot” în apartament, conform BBC.
Kvitova a menționat că i-a oferit atacatorului bani, pentru a părăsi apartamentul, dându-i acestuia 10,000 de coroane cehești (aproximativ 1500 de lei), sumă pe care agresorul o va restitui.