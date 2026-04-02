Simona Halep și Petra Kvitova au împărțit mulți ani în circuit, s-au retras din circuitul WTA cu câte două titluri de mare șlem în palmares și au avut mereu un raport notabil de colegialitate.

În cele patru meciuri directe nu s-a simțit urmă de ură între cele două sportive, definite de fair-play, de-a lungul carierei.

Petra Kvitova a născut gemene. Are trei copii, la 36 de ani

Retrasă din activitate după US Open 2025, cehoaica Petra Kvitova - fost număr doi mondial - a născut două gemene.

Soțul Jiri Vanek a anunțat venirea pe lume a fetițelor Emma și Ella, în data de 30 martie 2026.

Dubla campioană de la Wimbledon s-a căsătorit cu fostul său antrenor în 2023, iar, în 2024, l-a născut pe întâiul fiu, Petr, după care a revenit în circuitul de elită al tenisului feminin.

La 36 de ani, vestea nașterii celor două gemene vine ca una dintre cele mai plăcute surprize din viața Petrei Kvitova.