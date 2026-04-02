GALERIE FOTO Fosta colegă și rivală a Simonei Halep a născut gemene. În urmă cu 10 ani, a scăpat de moarte, în propria casă

Un fost număr doi mondial cu două titluri de mare șlem în palmares a născut două gemene.

Simona Halep și Petra Kvitova au împărțit mulți ani în circuit, s-au retras din circuitul WTA cu câte două titluri de mare șlem în palmares și au avut mereu un raport notabil de colegialitate.

În cele patru meciuri directe nu s-a simțit urmă de ură între cele două sportive, definite de fair-play, de-a lungul carierei.

Petra Kvitova a născut gemene. Are trei copii, la 36 de ani

Retrasă din activitate după US Open 2025, cehoaica Petra Kvitova - fost număr doi mondial - a născut două gemene.

Soțul Jiri Vanek a anunțat venirea pe lume a fetițelor Emma și Ella, în data de 30 martie 2026.

Dubla campioană de la Wimbledon s-a căsătorit cu fostul său antrenor în 2023, iar, în 2024, l-a născut pe întâiul fiu, Petr, după care a revenit în circuitul de elită al tenisului feminin.

La 36 de ani, vestea nașterii celor două gemene vine ca una dintre cele mai plăcute surprize din viața Petrei Kvitova.

  • 3-1 arată scorul meciurilor directe dintre Halep și Kvitova. Niciun meci nu s-a jucat fără o miză deosebită; în 2013, Halep s-a impus în finala turneului de la New Haven, 6-2, 6-2, după care, în 2014, a revenit în semifinală, la Madrid, scor 6-7, 6-3, 6-2. Kvitova a pierdut în fața Simonei Halep și la Cluj-Napoca, în sfert de finală de Fed Cup, în 2016, 6-4, 3-6, 6-3, iar, în final, la Wuhan, într-o semifinală jucată în același an, 2016, Kvitova a reușit prima victorie în fața româncei, impunându-se cu 6-1, 6-2.

Petra Kvitova, atacată și înjunghiată în propria casă de o persoană care a pretins că face o verificare la centrala termică

Forța umană a cehoaicei impresionează și mai mult, în contextul în care, în urmă cu șase ani, a fost atacată în propria casă de Radim Zondra, un bărbat în vârstă de 33 de ani care a intrat în apartamentul său, anunțând că vrea să inspecteze centrala termică.

Brusc, bărbatul a apucat-o pe Kvitova din spate și a amenințat-o de moarte cu cuțitul îndreptat în zona gâtului.

Petra Kvitova a suferit răni grave, luptându-se cu agresorul, inclusiv tăieturi la mâna stângă, dar a reușit să revină în tenis, cinci luni mai târziu.

Petra Kvitova își amintea, după înjunghierile suferite în propria casă, că „era sânge peste tot” în apartament, conform BBC.

Kvitova a menționat că i-a oferit atacatorului bani, pentru a părăsi apartamentul, dându-i acestuia 10,000 de coroane cehești (aproximativ 1500 de lei), sumă pe care agresorul o va restitui.

SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu
Notele primite de Cristi Chivu din Italia după ce Inter Milano a umilit-o pe AS Roma
Chivu, pas colosal către titlu după ce a spulberat Roma! Cum arată programul lui Inter și al contracandidatelor
Inter - AS Roma 5-2! Trupa lui Cristi Chivu câștigă en fanfare prima „finală” în cursa pentru Scudetto
Elena Ionescu se iubește cu un fost fotbalist de la FCSB! Diferența de vârstă este uriașă

Iranienii au făcut marele anunț după o lună de război: „Astea sunt cele trei variante!“

Charalambous și Pintilii, semnați "la pachet"? Unde a fost surprins cipriotul

După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu

Răzvan Lucescu a lăsat tot în Grecia și s-a întors de urgență la București, după ce ”Il Luce” a fost plasat în comă indusă

Familia lui Mircea Lucescu și Marius Șumudică au venit la Spitalul Universitar: care este starea fostului selecționer



După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu
Apocalipsa Acum: scene neverosimile în Giulești după înfrângerea cu U Cluj
Chivu, pas colosal către titlu după ce a spulberat Roma! Cum arată programul lui Inter și al contracandidatelor
Gâlcă, distrus, pune „cruce“ titlului: „Normal, nu!“
US Open 2023 | Wozniacki a revenit în tenis cu gânduri mari! A bătut-o pe Kvitova și s-a calificat în turul 3
Petra Kvitova, în al nouălea cer: ce a spus despre mingile de set pierdute de Sorana Cîrstea
Barbatul care a facut greseala vietii lui: si-a inselat sotia cu sora ei geamana! Ce s-a intamplat dupa ce s-a aflat tot
Gemenele sexy care impart acelasi barbat au luat o decizie uluitoare. E incredibil ce ambitie au fetele
„Durerile” lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj în care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
stirileprotv Cum arăta Pământul în urmă cu cinci decenii și cum arată acum. Imagini spectaculoase din misiunea Artemis II

protv Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

stirileprotv Cum au reacționat românii la scăderea prețului motorinei. Unele stații vând deja combustibil mai ieftin

stirileprotv Cu cât se vând benzina și motorina azi. Unde pot găsi șoferii din Capitală și din marile orașe cei mai ieftini combustibili

