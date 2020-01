Bancile i-au luat casa din cauza datoriilor! Momentul care a daramat-o pe Cristina Topescu. Detaliile despre care nu s-a stiut nimic

Jurnalista Cristina Topescu a fost gasita moarta in casa acum doua zile. Fiica marelui comentator sportiv Cristian Topescu nu mai fusese vazuta de apropiati de la finalul anului trecut.

Dupa disparitia jurnalistei ies la iveala detalii necunoscute din viata ei. Wowbiz scrie despre momentul in care Cristina Topescu si-a pierdut casa din cauza datoriilor la banci. Topescu a fost executata silit din cauza a 3 imprumuturi: doua in franci elvetieni si unul in euro. Aceastea au fost contracate in perioada 2004-2008 si neachitate pana in 2012, cand executorul judecatoresc a primit ordinul de executare. In 2013, vila din Balotesti a jurnalistei a fost scoasa la licitatie. Topescu a mai fost executata silit de o prietena care o imprumutase cu 26 000 de euro. N-a putut sa returneze banii, iar femeia a dat-o in judecata si a castigat.

In ultimii ani de viata, Topescu a locuit intr-o casa inchiriata in Otopeni. Cristina Topescu lucra la Canal 33, un post TV cu specific economic.