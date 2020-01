Reactia lui Stefan Banica Jr. dupa moartea Cristinei Topescu: "A fost cea mai frumoasa si intensa perioada din viata mea." Mesajul postat de artist

Stefan Banica Jr. a avut o relatie cu Cristina Topescu.

Stefan Banica Jr. si-a exprimat regretul printr-o postare pe pagina sa oficiala de facebook. Artistul a avut o relatie cu Cristina Topescu, in urma cu mai bine de 25 de ani. Cei doi s-au despartit, jurnalista acuzandu-l pe cantaret ca este impulsiv si chiar agresiv in anumite momente.

"Mi-e foarte greu sa scriu aceste randuri. A fost un OM frumos, idealist, cu un suflet mare si un excelent profesionist in meseria ei. A fost omul alaturi de care am trait una dintre cele mai frumoase si intense perioade din viata mea. Drum lin printre ingeri! Vei avea intotdeauna un loc special in sufletul meu.", a fost mesajul postat de Stefan Banica Jr. pe pagina de facebook.

Stefan Banica Jr, "impulsiv si primitiv in relatia cu o femeie"

"Stefan e impulsiv, primitiv in relatia cu o femeie. Ameninta, facea crize de gelozie urate, in care nu-si mai controla limbajul si jignea. A ramas de pomina un episod in care a venit sa ma ia de la televiziune si, ca sa ma convinga sa ma intorc acasa – pentru ca iar plecasem – tinea un cutit mare de bucatarie sub haina si-mi spunea ca ma omoara daca in clipa aia nu merg cu el acasa", spunea Cristina Topescu pentru revista tango.