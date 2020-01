Noi detalii INCREDIBILE in cazul Cristinei Topescu! Avea probleme grave cu banii: "O doamna bolnava de cancer i-ar fi dat bani pentru chirie si utilitati" Dezvaluiri socante ale unei vecine

Noi detalii ies la iveala in cazul Cristinei Topescu.

Principalul factor care a dus la moartea fostei jurnaliste a fost depresia puternica prin care trecea. Aceasta depresie se datora in mare parte din cauza nereusitelor pe plan profesional din ultima perioada. O vecina si chiar prietena a Cristine dezvaluie ca avea probleme mari cu banii si de abia isi mai putea plati chiria si utilitatile:

"Numele meu este Diana Maria. De formatie, sunt jurnalist. Am lucrat Evenimentul zilei, biroul de presa Iasi, sub conducerea domnului Daniel Condurache, la Gazeta de Sud si, din 2004, am trecut in online. Pe Cristina Topescu am cunoscut-o in 2015, la primul mars Colectiv care a fost organizat de una din prietenele si vecinele mele, Oana Voicu. Ea se afla printre organizatori. Atunci ne-am cunoscut si a fost un fel de amor la prima vedere, pentru ca in momentul in care Cristina a aflat ca eu am o boxerita si o maidaneza adoptate, m-a vazut si m-a privit altfel, pentru ca asa era Cris", a spus vecina Cristinei pe facebook.

Fata mai dezvaluie ca desi multi promiteau sa o ajute pe Cristina Topescu, realitatea a fost cu totul alta

"Au fost vorbe in vant. Ii vad pe multi dintre fostii nostri colegi de breasla cum plang la televizor si cum vorbesc despre veleitatile de mare jurnalist ale Cristinei Topescu. Daca ati fi considerat-o un mare jurnalist si daca ati fi iubit-o, ati fi ajutat-o in acesti ultimi ani in care i-a fost ingrozitor de greu. I-ati promis lucruri, i-ati promis colaborari si, cand Cristina va suna sa va intrebe daca se concretizeaza acele planuri facute impreuna, voi nu mai raspundeati la telefoane si la mesaje. Cei care i-au promis colaborari, proiecte pentru copii, pentru animale, spatii pentru ONG-uri, proiecte care trebuiau sa detina numele "Cristian Topescu" au fost simple promisiuni, mai spune aceasta.

Cristina Topescu a reusit sa gaseasca o colaborare la Canal 33, dar se descurca extrem de greu. O doamna bolnava de cancer i-ar fi dat din banii de tratament Cristinei Topescu sa isi plateasca chiria si utilitatile", mai spune apropiata fostei jurnaliste.

Era o mare iubitoare a animalelor: in 2015 se ocupa personal de ingrijirea a 12 catei si hranea maidanez din 8 locuri

"Monica Pop a spus ca draga noastra Cris era depresiva. Nu vi se pare normal? Cristina nu avea serviciu, ingrijea in 2015, 12 catei plus harnea maidanezi din 7 locuri, care s-au facut 8. Cristina platea tratament din buzunarul propriu. Singura ei grija era sa aiba bani pentru urmatoarele lucruri: chirie, utilitati, benzina si cate un pachet de tigari. Ei nu ii trebuia nimic. Tti banii mergeau pe castrari, mancare pentru catei, tratamente. Se vorbeste despre o Cristina Topescu patimasa, a fost un conglomerat antagonic de stari, de trairi, de inteligenta scliptoare, dublata de o sensibilitate anume, dar si de duritate si agresivitata. Da. Cris intrase intr-o depresie. Nu avea serviciu, avea promisiuni. Incepuse sa aiba datorii, a reusit sa plateasca o parte dintre ele. Dar Cristina a fost o luptatoare. Cum sa nu devina Cristina trista cand, dupa ce a murit tatal ei, toti prietenii au sunat-o. Unul nu a intrebat-o, desi stiau ca nu lucreaza: Cristina, ai cu ce sa iti platesti chiria, ai unde sa stai? Numele sonore care fac azi rating cu numele Cristinei si-au prezentat condoleante. (...) Am hranit-o pe Cristina, am dormit cu Cristina pentru ca era daramata. (...) Nu spuneti prostii despre Cristina, pentru ca nu ati cunoscut-o", a mai spus aceasta.