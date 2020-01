Cristina Topescu a iesit la o cafea, fix cu cateva zile inaintea tragediei! Cine este barbatul care a insotit-o in a doua zi de Craciun

Cristina Topescu a iesit la o cafea in a doua zi de Craciun.

Barbatul care a vazut-o ultima oara pe Cristina Topescu este patronul postului de televiziune la care lucra. Cei doi s-au vazut la o cafea in a doua zi de Craciun, pentru a discuta cateva probleme de serviciu.

Alexandru Raducanu este fostul sef al jurnalistei si ultima persoana pe care Cristina Topescu a vazut-o inainte sa se stinga din viata.

Potrivit autoritatilor, Cristina Topescu a incetat din viata in perioada 26-28 decembrie, dar a fost gasita de politisti abia pe 12 ianuarie.

"Draga noastra colega, Cristina Topescu, a plecat dintre noi. Sunt atat de socat de veste incat imi e greu sa imi adun gandurile. Am vazut-o ultima oara in preajma Craciunului, pe 26 decembrie, la o cafea. Ne-am intalnit sa rezolvam ceva legat de televiziune. Parea ok. Preocupata de de-ale vietii, dar ok. Am invatat de la ea cum sa fii un profesionist care isi respecta standardele, si totusi modest, cum sa ai respect si grija si pentru cuvantul dat, cum sa ai demnitate si sa iti urmezi crezurile. Dumnezeu sa te primeasca in Lumina Sa, draga Cristina", a fost mesajul postat de Alexandru Raducanu pe o retea de socializare.