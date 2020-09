Au aparut cotele la pariuri pentru Primaria Bucurestiului! Ce sanse are Nicusor Dan s-o bata pe Firea si care e situatia la sectoare

Casele de pariuri au introdus in oferta si candidatii pentru alegerile din Bucuresti, de pe 27 septembrie.

La Primaria Capitalei, favorit sa castige e Nicusor Dan, in opinia bookmakerilor. Dan are cota 1,60 pentru un succes in fata actualului primar, Gabriela Firea. Aceasta are cota 2,6 pentru victorie. Al 3-lea favorit al cursei electorale este fostul presedinte Traian Basescu, evaluat la 10 de casele de pariuri. Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, are cota 100, in timp ce Ioan Sarbu, candidatul Pro Romania, are cota 30!

Clotilde Armand conduce categoric cursa pentru primarie la Sectorul 1. Are 1,20 cota, fata de 3, cat are contracandidatul sau, Dan Tudorache de la PSD, actualul primar. La sectorul 2, viceprimarul Dan Cristian Popescu are cota 1,45, in timp ce Radu Mihaiu, sustinut de PNL, USR si PLUS are 2,65. Robert Negoita e favorit clar la sectorul 3, cota 1,05, fara sa le lase nicio sansa lui Adrian Moraru, candidatul dreptei - cota 8,5 - sau lui Aurelian Badulescu de la PSD.

Nici la Sectorul 4 lucrurile nu arata deloc bine pentru opozitie. Primarul PSD Daniel Baluta are cota 1,10, in timp ce dreapta, reprezentata aici de Simona Spataru, are cota 6. La sectorul 5 tot actualul primar e favorit. 1,85 are Daniel Florea. Candidatul PNL-USR-PLUS, Cristian Bacanu, are cota 2,45. In sectorul 6, lupta e cat se poate de echilibrata. Primarul PSD Mutu are cota 1,9, la fel ca Ciprian Ciucu, sustinut de PNL-USR-Plus.