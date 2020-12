A renuntat la TOT si s-a dus la el! Gestul SUPREM facut de singura SOTIE avuta de Diego Maradona

O dezvaluire impresionanta a fost facuta in Argentina, referitoare la unica femeie care i-a fost sotie lui Diego Maradona.

Fostul mare fotbalist, decedat la 60 de ani, a avut o viata amoroasa agitata, drept dovada stand faptul ca a facut 8 copii cu 7 femei diferite. Totusi, o singura reprezentatnta a sexului frumos a reusit sa-l duca la altar pe argentinian, este vorba despre Claudia Villafane, iubita din adolescenta a lui Diego. Cei doi s-au casatorit in 1989, au facut impreuna doua fete, Dalma (33 de ani) si Giannina (31 de ani), pentru a divorta in 2004.

Diego Maradona si Claudia Villafane au ramas insa in relatii cordiale, lucru care s-a vazut in ultimele zile de viata ale legendarului fotbalist. In acest sens vine o dezvaluire facuta de un bun prieten al lui Maradona, Claudio "Turco" Garcia, care a participat impreuna cu Claudia la o emisiune culinara (gen Masterchef). Astfel, atunci cand lui Maradona i s-a facut rau si a ajuns la spital pentru a fi operat pe creier, la inceputul lui noiembrie, fosta sa sotie a reactionat fara ezitare.

„De îndată ce a aflat știrea, a părăsit înregistrarea emisiunii. Nu i-a păsat de difuzare și s-a dus să aibă grijă de Diego", a declarat Garcia in presa argentiniana. "Cred că a trebuit să stea mai mult în clinică sau să fie monitorizat în detaliu acasă. Nu s-a îngrijit de sine așa cum ar trebui", a mai precizat fostul coechipier al lui Maradona in nationala "pumelor".