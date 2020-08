A fost SEDUSA si abandonata, intr-o relatie IMPOSIBILA! Drama artistei care s-a cuplat cu "CEL MAI FRUMOS" fotbalist din lume

Cantareata, actrita si vedeta TV, iberica Amor Romeira si-a relatat legatura bizara pe care a avut-o in trecut cu un jucator din La Liga.

In varsta de 31 de ani, frumoasa bruneta e una dintre cele mai bine cotate personalitati din showbiz-ul spaniol, intrand astfel de-a lungul timpului in atentia multor barbati. In cadrul unei emisiuni televizate, Amor a fost provocata sa-si dezvaluie aventurile amoroase, iar ea si-a amintit de un episod care o bantuie si in prezent, dupa aproape un deceniu.

"In urma cu 8 sau 9 ani am cunoscut un fotbalist din prima divizie care era cel mai frumos barbat al momentului. Era foarte cuceritor si multe femei voiau sa fie cu el. Ne intalneam, ne sarutam, ne incalzeam, ne trimiteam materiale erotice, dar niciodata n-am ajuns la mai mult", a fost declaratia socanta data de Amor Romeira. In plus, aceasta a precizat ca respectivul fotbalist a cautat-o din nou in urma cu cateva zile, dupa doi ani in care nu si-au mai vorbit deloc.

Ca o alta mare surpriza, Amor ar fi aflat ca si sora ei a avut acelasi tip de relatie cu chipesul fotbalist, ajungand sa se intrebe care era motivul. Astfel, Romeira a ajuns la concluzia ca jucatorul care o curta insistent era ori homosexual, ori bisexual si ca nu doreste sa-si prezinte in mod public preferintele sexuale din cauza faptului ca ar avea de suferit pe plan sportiv.