A cazut de pe CAL si a avut spatele prins in SURUBURI, dar nu se lasa! Povestea FASCINANTA a tinerei care s-a nascut a doua oara

La doi ani dupa o cazatura din sa care i-a pus viata in pericol, neo-zeelandeza Maija Vance e hotarata sa revina la concursurile de echitatie.

In septembrie 2018 a fost atat de grav ranita incat doctorii au avertizat-o ca s-ar putea sa nu mai mearga niciodata. Maija Vance s-a vindecat insa in mod miraculos si e gata sa inceapa o noua viata, tot impreuna cu marea sa pasiune, calaritul.

Cosmarul tinerei de 26 de ani a inceput in timpul unei curse cu obstacole, cand calul sau a esuat saritura, iar ea a fost aruncata la pamant cu consecinte devastatoare. Ghinionista Maija si-a rupt atunci 13 coaste, si-a pierdut 6 dinti, aproape si-a muscat limba in doua la aterizare, iar coloana vertebrala a suferit fisuri in 5 locuri. Operata de urgenta, ea nu si-a simtit picioarele mult timp dupa, medicii luand in calcul chiar posibilitatea ca sportiva sa ramana paralizata de la brau in jos.

"Coastele rupte m-au durut cel mai tare. Unele mi-au strapuns plamanii", a marturisit Maija intr-un interviu, completand tabloul clinic de groaza in urma accidentului. Mai mult, ea a postat la un moment dat pe Instagram o poza cu suruburile de fixare pe care le-a avut in corp.

Acum, la doi ani distanta, Maija Vance s-a recuperat atat de bine incat merge la fel de bine ca inainte si intentioneaza sa revina in concursurile de calarie. "Recunosc, am avut mare noroc. Cred ca voi reusi sa concurez din nou", a mai spus Maija, ajunsa la 29 de ani.

