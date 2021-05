(P) 5 fotbaliști buni la poker

Pokerul este mai mult decât o pasiune pentru unii fotbaliști.

Ei sunt atât de buni încât au câștigat sume impresionante la turnee profesioniste.

Iată 5 fotbaliști care au avut succes și în poker:

1. Gerard Pique - Fundașul de la FC Barcelona are multe pasiuni și în afara terenu-lui, iar pokerul este una dintre ele. Dar nu este doar o pasiune pentru că Pique este unul dintre cei mai buni jucători din Spania. În clasamentul câștigurilor, Pique ocupă locul 29 în Spania. Iar la nivel mondial este pe locul 3.209, ceea ce nu este deloc rău pentru un fotbalist care joacă poker doar în timpul liber și nu o face în mod profesionist. Pique a câștigat până acum din poker 668.155 de dolari. El participă în mod obișnuit la EPT Barcelona. Prima dată a făcut-o în 2011, când a obținut un premiu de 58.996 de dolari. Începând cu 2016, Pique a fost tot mai bun, iar la ediția din 2017 a plecat acasă cu 152.467 de dolari. Cel mai bun rezultat l-a obținut la EPT Barcelona 2019, unde a terminat pe locul 2 și la No Limit Hold'em și a câștigat 392.515 dolari.

Ajuns la 34 de ani, Pique are un CV impresionant, fiind campion o dată cu Man-chester United și de opt ori cu FC Barcelona. De asemenea, Pique a câștigat și patru Ligi ale Campionilor. Cu naționala Spaniei, Pique a devenit campion mondial în 2010 și european în 2012. El este unul dintre cei mai buni fundași din istoria re-centă.

2. Cristiano Ronaldo - Pasiunea lui Cristiano Ronaldo pentru poker a început pe când avea puțin peste 20 de ani. Pe atunci, portughezul obișnuia să joace acasă, împreună cu prietenii săi. El este pasionat de poker texas holdem, acesta fiind preferatul său. "Îmi plac competiția, strategia și distracția. Chiar dacă fotbalul este lumea mea, pokerul a fost dintotdeauna jocul meu", a spus Cristiano Ronaldo despre pasiunea pentru poker. La un moment dat, Cristiano Ronaldo a disputat o partidă împotriva lui Aaron Paul, starul serialului Breaking Bad și a reușit să îl învingă, deși acesta este un jucător foarte bun. De atunci, lumea s-a convins că Ronaldo nu este doar un fotbalist de excepție, ci și un jucător de poker foarte talentat.

Dar talentul său numărul 1 rămâne în continuare fotbalul, unde doboară mereu recorduri. Ajuns la 36 de ani, Ronaldo continuă să joace la cel mai înalt nivel, iar în acest sezon a fost golgheterul din Serie A, cu 29 de reușite în 33 de meciuri. Este al treilea campionat în care Ronaldo a devenit golgheter, după Premier League și La Liga. Și Ronaldo are un CV impresionant, având în palmares trei campionate cu Manchester United, două cu Real Madrid și două cu Juventus Torino. De asemenea, el a câștigat o Ligă a Campionilor cu Manchester United și patru cu Real Madrid.

3. Jan Vang Sorensen - Unii fotbaliști au dus pasiunea pentru poker la un alt nivel și au făcut din acest joc o adevărată carieră. Este și cazul lui Jan Vang Sorensen. Acesta a jucat fotbal pentru Odense, însă la 30 de ani s-a accidentat grav la genunchi și a fost nevoit să se retragă. Era deja pasionat de poker, deoarece juca îm-preună cu colegii în cantonamente și deplasări. Dar după ce s-a lăsat de fotbal a devenit un adevărat profesionist, iar din 1995 a început să joace în competiții profesioniste. El are două brățări WSOP și a câștigat din poker premii în valoare de 2.261.928 de dolari. Cel mai mare premiu l-a obținut în 2008, la Master Classics of Poker din Amsterdam, unde a obținut 800.972 de dolari după ce s-a impus la No Limit Hold'em. S-a retras însă din competițiile profesioniste în 2013, dar rămâne unul dintre fotbaliștii cu cele mai mari premii câștigate în poker.

4. Teddy Sheringham - Fostul internațional britanic a urmat o carieră în poker după retragerea din fotbal, înainte să devină antrenor. El a câștigat din poker 329.475 de dolari, între 2005 și 2012. Cel mai mare premiu obținut a fost în valoare de 118.346 de dolari, la EPT Vilamoura, unde s-a impus în Main Event-ul € 5,000 + 300 No Limit Hold'em. Teddy Sheringham a avut o carieră răsunătoare, cu 51 de prezențe în naționala Angliei. El a evoluat pentru echipe precum Milwall, Notthingham Forest, Tottenham, Manchester United, Portsmouth și West Ham United. După retragere a încercat să fie și antrenor și a pregătit echipele Stevenage și ATK.

5. Tony Cascarino - Este unul dintre cei mai apreciați fotbaliști din istoria Irlandei, dar și un jucător respectabil de poker. A câștigat din poker 595.809 de dolari și oc-upă locul 39 la acest capitol în topul jucătorilor din Irlanda cu cele mai mari câștiguri. Cel mai mare premiu a fost în valoare de 283.412 dolari. Tony Cascarino, ajuns la 58 de ani, a evoluat în carieră pentru echipe precum Gillingham, Milwall, Aston Villa, Celtic, Chelsea, Marseille și Nancy. Pentru naționala Irlandei are 19 go-luri în 88 de meciuri.

