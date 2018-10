Povestea de senzatie a lui Union Berlin, clubul tinut in viata de sangele propriilor fani

Ocupanta locului secund in 2.Bundeliga are o poveste scoasa din filme.

Union Berlin este un club infiintat in 1906, fiind una dintre primele organizatii fotbalistice din capitala Germaniei, un club al muncitorilor din industria metalurgica, in contrast cu alte cluburi berlineze (Viktoria 89 Berlin, Blau-Weiß 90 Berlin, BSV 92 Berlin sau Tennis Borussia Berlin), reprezentante ale prosperei clase de mijloc.

In urma dizolvarii cerute de trupele militare aliate dupa Al Doilea Razboi Mondial, clubul a functionat sub mai multe denumiri si a fost refondat sub actualul nume in 1966. A devenit unul dintre cele mai iubite cluburi de fotbal din Republica Democrata Germana (RDG), dar a fost in permanenta rivalitate cu echipele sustinute de regimul comunist est-german - Dynamo Berlin (echipa STASI), Dynamo Dresda, FC Magdenburg, FC Carl Zeiss Jena sau Lokomotive Leipzig. De altfel, pentru ca era o echipa ai carui fani scandau adesea impotriva STASI (serviciul secret si politia politica a fostei RDG), singurul trofeu castigat in perioada cand a activat in DDR - Oberliga a fost FDGB-Pokal (Cupa RDG), adjudecat in 1968 dupa o finala in care a invins FC Carl Zeiss Jena cu 2-1.

Dupa reunificarea Germaniei, in 1990, Union a fost repartizata in Liga a 3-a germana, divizie pe care a castigat-o de doua ori fara sa poata ajunge in 2.Bundesliga din cauza nerespectarii cerintelor financiare minime de licentiere. In 1997, clubul a scapat ca prin urechile acului de faliment, a urmat o promovare in liga secunda, incununata, in 2002, cu o finala de Cupa Germaniei, 0-2 cu Schalke, si o participare in Cupa UEFA, pentru ca, dupa o noua cadere, sa ajunga tocmai in Liga 4.

In 2004, cand Union Berlin ajunsese in Liga a 4-a, iar clubul nu avea bani pentru obtinerea licentei, mii de fani au participat la campania "Bluten für Union" ("Sangerez pentru Union"). Pe langa sumele de bani date direct, acestia au donat sange, iar banii obtinuti au fost daruiti clubului pentru a putea trece peste gravele probleme financiare. De asemenea, in 2008, peste 2.300 de fani ai lui Union au prestat 140.000 de ore de munca pentru a moderniza singuri "Stadion An der Alten Försterei". Cu ajutorul fanilor, clubul are acum unul dintre cele mai mari stadioane de fotbal berlineze, cu o capacitate de 22.000 de locuri (3.600 pe scaune la tribuna 1, restul in picioare, asa-numitele "terrace"). Chiar si holdingul creat pentru a administra arena si a coordona reconstructia acesteia a avut parte de ajutorul fanilor si sponsorilor locali, care au cumparat actiuni si au sponsorizat renovarea cu 13 milioane de euro din cele 15 milioane necesare lucrarii. Legatura fanilor cu echipa este si mai puternica: in fiecare an are peste 10.000 de membri cotizanti, este sponsorizata de peste 300 de parteneri privati si companii locale, iar multi dintre conducatorii sai vin direct din randul fanilor.

In acest sezon de 2.Bundeliga, dupa 9 etape jucate, echipa pregatita de elvetianul Urs Fischer si al carei capitan este Felix Kroos, fratele mijlocasului de la Real Madrid, ocupa locul al doilea in clasament cu 17 puncte acumulate (la egalitate cu Hamburger SV), la doua in spatele liderului FC Koln. Fanii spera ca in sezonul viitor sa joace primul derby al Berlinului cu Hertha (actualul loc 5 din prima liga) in Bundesliga.