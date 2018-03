VIDEO GENIAL! Cristiano Ronaldo a "reusit" una dintre cele mai ridicole faze din cariera! A urlat la arbitru dupa o simulare evidenta

Cristiano Ronaldo a trecut prin momente jenante la partida pierduta de campioana Europei cu Olanda, 0-3.

Toata Romania vede Romania! Marti, 27 martie, ora 21.30 Romania - Suedia in direct la Pro TV! BATALIA SECOLULUI: JOSHUA VS. PARKER, PRO TV, SAMBATA, ORA 00:30

Olanda a surclasat Portugalia intr-o partida amicala ce a avut loc luni seara in Elvetia - Depay, Babel si Van Dijk au marcat inainte de pauza pentru un 3-0 surprinzator in conditiile in care Olanda nu este calificata la Mondial, in timp ce Portugalia reprezinta un "dark horse" pentru turneul final.

Cristiano Ronaldo a avut un meci slab, oprindu-si seria de 9 partide consecutive cu gol - daca in weekend a reusit o dubla contra Egiptului, de data aceasta Ronaldo s-a "remarcat" dupa o faza de cascadorii rasului!

La putin dupa golul de 2-0 al lui Babel, Ronaldo a incercat sa reduca din diferenta cu un sut cu stangul insa a fost un semi-luft! In mod incredibil, Ronaldo a inceput sa urle spre arbitru cerand penalty! Reluarile arata ca Ronaldo nu a fost atins de niciun adversar!