Cel mai mare mincinos din fotbal: KAISER, cel mai mare fotbalist care nu a jucat fotbal! In 20 de ani nu a inscris niciun gol si a pacalit milioane de oameni

Exista oameni care au reusit sa pacaleasca fotbalul, patronii echipelor si suporterii, insa niciunul nu se compara cu el.

Un brazilian a fost numit cel mai mare mincinos din istoria fotbalului dupa ce a pacalit o multime de echipe sa-i ofere un contract. Numele lui este Carlos Henrique Kaiser, care “a vrut sa fie fotbalist fara sa joace fotbal”.

Multi si-au dorit sa ajunga fotbalisti si s-au lasat cand au vazut ca nu au talent. El nu s-a lasat niciodata. A avut o cariera de 20 de ani ca atacant insa nu a reusit niciodata sa inscrie niciun gol. Pare incredibil insa este foarte adevarat.

Strategia lui era foarte simpla. In anii ’80 s-a imprietenit cu mai multi fotbalisti celebri din Brazilia, printre care Romario, Edmundo, Ricardo Rocha, Renato Gaúcho si Branco. Mereu cand semnau un contract, acestia ii convingeau pe sefii clubului sa-i ofere o sansa si lui Kaiser, care avea nevoie de o intelegere pe trei luni. Imediat dupa ce semna contractul cauta repede o scuza pentru care nu putea sa joace si le zicea antrenorilor ca are nevoie de o perioada de acomodare pentru a reintra in forma.

In primele luni tot ce facea era sa dea niste ture de teren si apoi continua distractia in cluburile de noapte. Se folosea de statutul sau de fotbalist pentru a impresiona femeile.

SE DADEA LOVIT!

Planul sau continua cu o precizie aproape diabolica. Dupa o luna isi facea aparitia la antrenament, unde nu avea cum sa impresioneze pentru ca nu stia pic de fotbal. “Cand primeam minge o sutam in fata. Apoi ma tineam cu mana pe femural si tipam de durere, iar 20 de zile stateam la recuperare. Pe vremea aceea nu erau scanere, asa ca trebuiau sa ma creada”, a povestit Kaiser.

“Pinocchio a pierdut. Acest om este cel mai mare mincinos din fotbal”, a spus Ricardo Rocha, un prieten al lui Kaiser.

In timp ce era ‘accidentat’, Kaiser isi folosea tacticile perverse pentru a deveni popular in echipa. “In acea vreme jucatorii nu aveau voie sa paraseasca hotelul inainte de meci. Cu cateva zile inainte sa ajungem la hotel, inchiriam cateva camere si niste femei care sa stea acolo. Asa ca jucatorii nu trebuiau sa mai iasa din hotel ca sa vada o femeie”

Se prefacea ca vorbeste la telefon si isi pacalea coechipierii

Ca sa primeasca un plus de apreciere, cu toate ca in teren nu reusea sa demonstreze nimic, in anii ’90, cand era jucatorul lui Botafogo, Kaiser umbla cu un telefon mobil urias si vorbea in engleza cu echipele care cica ar fi fost interesate de el. Colegii lui nu stiau deloc engleza, asa ca nu aveau cum sa nu-l creada. Doctorul echipei a fost cel care l-a deconspirat si a aflat ca telefonul la care vorbea era de fapt o jucarie.

Carlos a fost dat afara de la Botafogo insa si-a continuat acelasi plan la alte echipe mari din Brazilia, cum ar fi Flamengo, Vasco, Palmeiras si Fluminense.

Kaiser a trait si un moment absolut penibill. Juca la Bangu, iar antrenorul sau l-a asigurat ca nu va avea loc in echipa si va trebui sa stea pe banca. Exact ce isi dorea.

“Antrenorul m-a asigurat ca nu o sa intru in echipa. Eram insa condusi si mi-a spus sa merg la incalzire”

PROVOCA SUPORTERII CA SA FIE ELIMINAT!

Daca ar fi intrat in teren, planul sau ar fi fost compromis. Trebuia sa gaseasca o solutie rapid pentru a se eschiva.

“Am observat ca fanii isi huiduia proprii jucatori. Asa ca m-am urcat pe gard si i-am insultat pe fani”. El a primit cartonasul rosu si nu a mai apucat sa intre in acel meci. Presedintele clubului, Castor de Andrade a fost un pachet de nervi si l-a chemat in biroul sau pentru a da explicatii.

“Inainte sa spui ceva vreau sa ma asculti. Dumnezeu mi-a dat un tata care a murit. Dar apoi mi-a mai dat unul (aratand spre presedintele clubului). Si nu as permite nimanui sa spuna ca tatal meu este un hot. Ei spuneau exact asta. Acesta este motivul pentru care am intervenit”, i-a spus Kaiser lui De Andrade.

Vorbele sale au reusit sa il sensibilizeze pe presedintele clubului care i-a oferit prelungirea contractului pentru alte 6 luni.

CEA MAI MARE PROVOCARE

Cel mai intens moment al carierei sale a fost dupa ce a plecat din Brazilia. Kaiser s-a transferat la Gazelec Ajaccio, iar fanii au venit in numar mare la primul antrenament al sau. Voaiu sa vada ‘vedeta’ din Brazilia la lucru.

Kaiser nu a vrut sa ii dezamageasca si sa le arate ca nu stie deloc cu mingea, asa ca a gasit o metoda ingenioasa ca sa se echiveze. A sutat toate mingile in tribune si l-a fortat pe antrenor sa faca schimbe antrenamentul. In loc de antrenamentul tactic au facut 90 de minute de exercitii fizice.

A petrecut cativa ani buni la Ajaccio, care juca in Liga a II-a, iar tot ce a reusit au fost 20 de prezente in echipa, toate, evident, din postura de rezerva. Apoi s-a intors la Rio si si-a incheiat ‘impresionanta’ cariera de 20 de ani si 0 goluri.

2018. KAISER ISI SPUNE POVESTEA INTR-UN DOCUMENTAR!

In 2018, Kaiser a decis sa-si faca publica povestea in cadrul unui documentar selectat pentru Tribeca Film Festival. Kaiser! The Greatest Footballer Never to Play Football este regizat de britanicul Louis Myles, iar primele recenzii sunt foarte bune. Cotidianul The Guardian i-a acordat 4 stele din 5.

"Am luat parte la acest documentar ca sa spun adevarul", spune Carlos.

"Asta e povestea unui anti-fotbalist. Nu am jucat. Nu am inscris. Nu am lovit mingea", recunoaste el.



Mingea nu ii placea lui Carlos, insa viata de vedeta da.

"Petrecerile, l-am cunoscut pe premierul Italiei. Multe orgii... hobby-ul meu este sexul. Am o boala cum se spune despre Michael Douglas ca are".