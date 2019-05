A murit si a inviat pe circuitul de curse! Un accident devastator ii putea rapi viata, dar s-a intors si a devenit CAMPIONUL lumii! Povestea omului care a uimit Hollywood-ul:

A fost primul "nebun" al Formulei 1 si "Lazarus" al motorsportului, dupa ce a reusit sa revina de pe taramul celor trecuti in nefiinta.

Si-a construit succesul calcand pe marginea unei prapastii care insemna moartea, iar povestea lui a ajuns sa fie ecranizata si la Hollywood, caci sigur ati auzit de ultimul blockbuster pregatit de americani - "Rush".

Contrar acestui lucru, nu a crezut niciodata in miracole, iar succesul sau a fost intotdeauna garantat de munca si de sacrificii.

Niki Lauda, caci despre el vorbim, si-a construit cariera si mostenirea sfidand nu doar moartea, dar sacrificand si familia, prietenii, colegii sau mai ales rivalii.

"Eu am drumul meu, intotdeauna!", spunea austriacul, a carui lupta cu abisul, dupa un accident teribil intamplat in 1976, i-a adus inca doua titluri de campion al lumii si a marcat una dintre cele mai tari reveniri din istoria sportului.



"Cand ceva merge gresit, uita-te la tine, vezi unde ai gresit. Asta am facut si eu dupa accident. Eu vad viata doar in alb si negru, pentru mine nu exista gri. Analizez fiecare situatie si iau decizia, indiferent ca e buna sau rea. Este mai bine asa decat sa nu iei deloc o decizie, pentru ca daca nu iei o decizie, nu vrei realiza niciodata ce poti sa faci de fapt" - sunt cuvintele cu care Niki Lauda isi incepea fiecare discurs si care amintesc de modul in care el a ales sa revina dupa accident, desi toata lumea ii spunea ca moartea nu il va ierta si a doua oara.

Niki Lauda...sau definitia unui adevarat "maverick"



S-a nascut intr-o familie bogata din Austria, la patru ani dupa sfarsitul celui de-al doilea razboi mondial, insa, contrar faptului ca a avut mereu tot ce isi dorea, a vrut sa isi croiasca propriul drum catre succes. Si-a spus, de tanar, ca trebuie sa castigi tot ceea ce ai, nu sa astepti sa vina singur.

Familia, bineinteles, nu a fost niciodata de acord cu acest lucru. La urma urmei, de ce sa iti risti viata pentru o ambitie "prosteasca", ii spuneau mereu. Au incercat in fel si chip sa-l opreasca sa se apuce de curse, dar pasiunea sa pentru viteza era mult prea puternica.

Si nu era doar moftul unui pusti de bani gata. Era chiar bun intr-ale pilotajului. Dovada si faptul ca a obtinut de tanar un contract de sponsorizare, semnat de una dintre cele mai importante banci din tara sa. Banca s-a oferit sa-i sponsorizeze intrarea in F1.

"NU! Niciodata! Este nepotul meu si nu o sa-l sponsorizati in drumul catre moarte", a fost reactia bunicului sau, care nu a suportat ideea.

In ciuda opozitiei, nu l-a putut opri sa isi urmeze visul si a trebuit sa se impace, in 1971, cu faptul ca nepotul sau era printre debutantii noului sezon de F1.

"Am fost tare suparat pe familia mea. Le-am spus sa ma lase in pace, sa-si vada de treaba lor. Apoi am continuat contractul cu sponsorul meu si am inceput sa concurez", isi amintea pilotul.

A debutat in 1971 pe circuitul de la Osterreichring, dar echipa sa, March Engineering, nu putea lupta cu marile forte.

Cu toate astea, nu s-a lasat invins. A facut un prim pas riscant. A acceptat ideea unor imprumuturi de la banci pentru a-si finanta participarea in competitie. Intretinerea monopostului, echipamentul, piesele, toate costau o avere. Proverbul cu "nu risti, nu castigi" a fost adevarat si in cazul lui, iar la doi ani distanta era contactat de Ferrari. Un tanar excentric, care isi finanta cariera in F1, ajungea sa piloteze pentru unul dintre cei mai mari constructori de masini.

La Ferrari nu s-a schimbat insa nimic. Ca si pana atunci, Niki Lauda continua sa faca exact opusul a ce ii spuneau ceilalti, sa mearga pe "drumul lui", cum spunea mereu.

"Imi amintesc primul test de la Fiorano. Am pilotat cateva tururi, apoi am oprit masina si l-am vazut pe Enzo Ferrari, impreuna cu fiul sau. M-a intrebat ce parere am despre masina, iar eu i-am spus ca e de rah*t. Piero, fiul sau, care era translator, mi-a spus ca nu pot sa zic asa ceva, ca nu ii pot spune lui Enzo Ferrari ca masina lui este de rah*t, pentru ca voi fi dat afara. I-am spus: "Ok, nu e chiar asa, dar tot slaba este, spune-i ca e slaba"".

"Piero i-a spus batranului ca masina e slaba si bineinteles ca s-a suparat, cum sa-i critici Ferrari-ul", isi amintea excentricul pilot aventura sa la Ferrari, echipa pentru care in cele din urma a scris istorie si a castigat doua titluri mondiale.

Norocos sa fie in viata



Lauda si-a castigat repede respectul "boss-ului" de la Ferrari, pe care acum il numeste "cel mai carismatic om pe care l-a intalnit in viata lui".

In 1976, dupa 5 victorii consecutive si dupa ce cucerise intreaga lume, a venit adevarata incercare.

S-a intamplat pe celebrul circuit de la Nurburgring. A plecat in cursa, desi le-a spus tuturor ca circuitul nu este sigur, iar conditiile nu sunt prielnice. Nu voia insa sa rateze sansa unui al doilea trofeu mondial.

A plecat in cursa luptand pentru o cupa, dar a iesit luptand pentru propria viata.

Masina lui Niki Lauda s-a transformat intr-o bila de foc in doar al doilea tur, atunci cand a lovit un parapet. A fost scos din masina mai mult mort decat viu. A suferit arsuri grave, iar caile respiratorii si plamanii i-au fost afectati. La spital nu a fost supravegheat de doctori, ci de preot, caci nimeni nu mai credea in sansele sale.







Nu planuise inca sa moara, urma doar alt drum, asa cum o facuse mereu. A luptat incredibil, caci asta fusese mereu - un luptator.

Tipic, Lauda nu s-a lasat invins de sperietura, de cicatrice sau de avertismentele medicilor. A inceput un program atent de recuperare, dar dupa ce pleca de la doctor ajungea tot pe circuitul de curse.

"Stiam care era pericolul, realizam, dar nu ma puteam lasa invins", isi amintea el, in timp ce isi aranja sapca pe cap, pentru a-si acoperi cicatricile provocate de accidentul devastator.

"Am mers la fiecare accident, chiar daca nu aveam nicio treaba cu ce se intamplase acolo. Voiam doar sa inteleg de s-a intamplat. Poate ca bravez, dar accidentul nu m-a surprins atunci, stiam care sunt riscurile la care ma supuneam. Am fost insa norocos, am primit o sansa si trebuia sa am considerat ca pot profita de ea doar daca continui sa fac ceea ce simt ca trebuie.

A urmat adevarata provocare...reintoarcerea pe circuit. Pentru mine era clar, cu cat asteptam mai mult, cu atat avea sa-mi fie mai greu sa revin, pentru ca stresul psihic te poate distruge. Trebuia sa ma misc repede si sa revin pe circuit".

LaudaMania



Trecusera doar 42 de zile de la accidentul petrecut la Nurburgring, iar Niki Lauda se afla din nou in cockpit-ul unui monopost Ferrari, gata sa-si apere titlul obtinut cu greu, dar si sa apere culorile echipei sale.

A sfidat sfaturile apropiatilor, ale medicilor, chiar si ale rivalilor, si a revenit. A fost insa nevoie de inca o decizie curajoasa pentru a putea deveni inegalabil.

Lauda a refuzat sa intre pe circuitul din Japonia, intr-o zi in care ploua torential, ceea ce a facut ca rivalul James Hunt sa treaca pe primul loc si sa castige titlul mondial.

"As face acelasi lucru daca as fi in acea pozitie. Ar fi fost cel mai stupid lucru, sa intru pe acel circuit", spune el.

In ciuda nereusitei, Niki a reusit sa revina, un an mai tarziu, sa castige titlul mondial pentru Ferrari si sa devina unul dintre cei mai mari piloti ai constructorului italian din intreaga istorie.

In 1979, austriacul a decis ca e cam "gata". Cucerise tot ce se putea, era faimos si iubit de toata lumea, iar riscurile parca nu-l mai atrageau atat de mult. Se plictisise sa "se invarta in cerc", asa cum a spus la vremea aceea, si s-a concentrat pe compania sa aeriana, pe care a construit-o din temelii.

Cu toate acestea, in 1984 s-a intors pentru un ultim sezon, cucerind al treilea trofeu mondial, de aceasta data cu un monopost McLaren.

Niki Lauda este acum una dintre cele mai respectate voci din motorsport, ramanand si astazi oficial al celor de la Mercedes, dar si analist TV.

Povestea lui continua sa inspire milioane de oameni, care se lovesc zilnic de obstacole si incearca sa revina mai puternici.