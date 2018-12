Ionut Radu traieste pe picior mare! Portarul nationalei U21 si-a luat incaltari de 1.000 de euro din Italia si a facut senzatie la revenirea in tara! Cum arata :)

Ionut Radu este responsabil cu discursurile motivationale in vestiarul nationalei U21, dar si cu stabilirea noilor trenduri. Portarul este recunoscut pentru faptul ca e la curent cu ultimele tendinte in moda.

Ionut Radu si-a luat o scurta vacanta dupa meciul de ieri. Acesta a inchis poarta Genoai in meciul cu Fiorentina, incheiat 0-0. El a revenit in tara pentru a petrecere alaturi de familie si prieteni in seara de Revelion.

Radu a venit imbracat in haine facute de designeri celebri si a avut in picioare o pereche de incaltari Philipp Plein, care costa in jur de 1.000 de euro.