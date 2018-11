Recordul de transfer al lui Neymar poate sa PICE! Surpriza uriasa: ce jucator de la Barca poate deveni cel mai scump jucator din istorie

PSG a platit in vara lui 2017 o suma ametitoare pentru transferul lui Neymar: 222 de milioane de euro! In aceeasi vara, cei de la Barcelona au incercat sa-l aduca pe Philippe Coutinho de la Liverpool in locul lui Neymar. Transferul a avut loc 6 luni mai tarziu pentru 160 de milioane de euro.

Coutinho insa poate sa bata recordul de transfer al lui Neymar! Conform celor de la The Times, Barcelona va trebui sa mai plateasca inca 100 de milioane de euro daca vor incerca sa transfere un jucator de la Liverpool pana in 2020! Clauza din contractul semnat de Liverpool si Barcelona il poate face pe Coutinho cel mai scump jucator din istorie!

Daca Barcelona va incerca sa aduca un jucator de la echipa lui Jurgen Klopp in urmatorii 2 ani, suma de transfer a lui Coutinho va ajunge la 260 de milioane de euro!

Barcelona will have to pay a 100million Euros premium in addition to any transfer fee should they try and sign another Liverpool player before 2020.

The clause was negotiated by sporting director Michael Edwards as part of Philippe Coutinho’s £142million move. @TimesSport