Marturia cutremuratoare a lui Florin Tanase in fata judecatorului: "Am auzit cand Ekeng s-a prabusit! A durat 2-3 minute pana l-au urcat pe targa, l-au si scapat!"

Florin Tanase a fost prezent astazi la audiere in cazul mortii lui Patrick Ekeng.

O noua infatisare la Judecatoria Sectorului 2 in cazul mortii lui Patrick Ekeng a avut loc astazi. Florin Tanase, actualul jucator al celor de la FCSB, a fost prezent pentru a povesti ce s-a intamplat pe 2 mai 2016 cand si-a pierdut viata Ekeng in timpul partidei dintre Dinamo si Viitorul. Tanase juca la Viitorul in acel moment si s-a aflat in apropierea lui Patrick Ekeng cand acesta s-a prabusit pe gazon.

"Tin minte ca a cazut in spatele meu. M-am dus sa-l iau de mana si sa-l intorc intr-o parte. Ekeng era in spatele meu, eu eram la centrul terenului. S-a auzit cazatura. Am vazut ca era intins. Nu mai stiu daca am fost primul langa el. L-am luat de o mana si l-am intors pe o parte, cazuse pe spate. Se auzea un horcait. Avea maxilarul blocat, isi pierduse cunostinta. Ochii erau blocati, deschisi.



Nu stiu ce sa zic, imediat a venit medicul clubului Dinamo. L-a pus pe spate si a inceput sa-l resusciteze. L-a apasat pe piept si nu imi aduc aminte. La un minut sau un minut si jumatate a venit ambulanta. Nu am vazut doctorul. Nu stiu cine era doctorul. Oamenii de la ambulanta au luat targa. Cand l-au pus pe targa, nu mai respira, asta am observat. Cam doua-trei minute a durat pana l-au urcat in targa. L-au si scapat, se lasa targa in jos. Nu stiu ce i-au facut cat au stat pe teren, eram intors cu spatele" a povestit Florin Tanase.

Tot astazi va fi prezent la audieri si jucatorul lui Dinamo, Sergiu Hanca.