ULTIMA ORA | Pus pe lista neagra de Terim, Latovlevici vrea sa revina la FCSB! Ce spune fundasul

Iasmin Latovlevici are sanse destul de mari sa se desparta de Galatasaray la finalul acestui sezon, scrie presa turca. Fundasul vrea sa revina la FCSB.

Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille! FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI!

Iasmin Latovlevici a jucat doar 10 meciuri pentru Galatasaray in campionat, in actualul sezon, iar presa de la Istanbul scrie ca fundasul are sanse mari sa se desparta de echipa lui Fatih Terim.

In varsta de 31 de ani, Latovlevici, care a mai jucat pentru FCSB intre 2010 si 2015, trecand ulterior pe la Genclerbirligi si Karabukspor, ar accepta sa revina la formatia ros-albastra.

Latovlevici a vorbit pentru publicatia turca Sporx.

"O revenire la Steaua nu ar fi un pas inapoi, pentru ca Steaua este cea mai mare echipa din Romania si ar fi un alt pas important in cariera mea", a spus Latovlevici.