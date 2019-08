Real Madrid a trimis oferta soc pentru Neymar: 120.000.000 + un Balon de Aur! Cum vrea sa-l deturneze din drumul catre Barca

Real Madrid a intrat pe fir pentru transferul lui Neymar, iar presa spaniola arunca bomba: Florentino Perez a trimis deja oferta catre PSG.

Real Madrid vrea sa dea o noua lovitura pe piata transferurilor, dupa ce a reusit sa-l ia in aceasta vara pe Eden Hazard de la Chelsea. Florentino Perez a intrat pe fir pentru aducerea lui Neymar de la PSG, luptandu-se cu Barcelona pentru semnatura lui. Sport Catalunya sustine ca Real Madrid a trimis deja o oferta.

Real Madrid, oferta de 120.000.000 euro + Modric pentru Neymar

Sport Catalunya anunta ca Real Madrid i-a oferit lui PSG suma de 120.000.000 euro plus Luka Modric, castigatorul Balonului de Aur in 2018, pentru Neymar. In acest moment, conducerea de pe Bernabeu asteapta un raspuns din partea omologilor de la Paris.

Pe de alta parte, sursa citata scrie ca Real Madrid este dispusa sa ii ofere lui Neymar un contract pe 5 sezoane, cu un salariu care sa il concureze pe cel propus de Barcelona.