RAZBOI neasteptat intre PSG si Barcelona pentru un jucator din Premier League! Lovitura pentru Mourinho: poate rata principala tinta a lui United

Unul dintre cei mai apreciati fundasi din Premier League este "vanat" de 3 granzi.

Un nou nume apare pe lista celor care il vor pe Toby Alderweireld: Paris Saint-Germain! Dupa Manchester United si FC Barcelona, si liderul din Franta este gata sa faca o oferta pentru internationalul belgian de la Tottenham.

Conform celor de la Telegraph, PSG spera sa profite de relatia buna pe care o are cu Tottenham dupa transferurile lui Lucas Moura si Serge Aurier la Spurs. Alderweireld mai are contract pana in 2019 cu Tottenham iar Daniel Levy spera sa obtina 45 de milioane de euro in schimbul jucatorului.

Alderweireld este principala tinta a lui Jose Mourinho pentru intarirea apararii lui United - Daniel Levy, patronul lui Tottenham, este hotarat sa-l vanda pe belgian in vara pentru a nu-l pierde gratis peste 1 an si, conform englezilor, se bucura de faptul ca se pare ca va exista o licitatie intre cele 3 cluburi mari ale Europei pentru Alderweireld.