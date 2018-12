A dat gol, dar a comis-o din nou! Cum i-a scos din sarite Dembele pe sefii Barcelonei

Osumane Dembele a inceput sa marcheze pe banda pentru Barcelona, insa are o problema de disciplina.

Sefii Barcei sunt din nou suparati pe Dembele, care a lipsit nemotivat de la un antrenament saptamanile trecute. Jucatorul a fost iertat intre timp si a reusit sa marcheze destul de des. Ultima reusita a avut-o in partida cu Espanyol din derby-ul Cataluniei.

Duminica, jucatorii Barcei implicati in partida au avut un antrenament de recuperare, insa Dembele a intarziat doua ore si a fost nevoit sa se antreneze singur. Colegii sai incheiasera sesiunea si au plecat acasa. Nu e prima data cand Dembele intarzie la antrenamentele lui Valverde, o situatie serioasa pentru orice club profesionist. Insa Barcelona a platit 105 milioane de euro pentru transferul tanarului francez de la Borussia Dortmund, iar acesta poate ajunge chiar la un psiholog. Barca il suspecteaza pe Dembele ca pierde noptile jucand FIFA pe calculator.

Pe teren, randamentul jucatorului este din ce in ce mai ridicat insa. Dembele a fost implicat in opt goluri in ultimele noua partide in care a jucat.