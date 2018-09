Abia acum s-a aflat! Barcelona a incasat mai putin de 222 de milioane euro din transferul lui Neymar! De ce a fost obligata sa renunte la o parte din suma

PSG a platit 222 de milioane de euro in vara lui 2017 pentru a-l transfera pe Neymar de la Barcelona. Pe Nou Camp au ajuns, insa, mai putini bani.

Cotidianul spaniol MARCA scrie ca Barcelona a fost obligata sa redirectioneze o parte din suma incasata pe Neymar catre omul care l-a adus pe brazilian in Europa.



Potrivit MARCA, Barcelona a ramas cu circa 215 milioane euro din transferul fotbalistului la PSG, pentru ca o suma cuprinsa intre 6.6 si 7 milioane euro a ajuns la un impresar numit Andre Cury.



Cury este cel care a avut o contributie decisiva in mutarea lui Neymar de la Santos la Barca, dar si in cea de la Barca la PSG.