Cu doar o lună înaintea barajului decisiv pentru calificarea la turneul final al Cupei Billie Jean King, ucraineanca Marta Kostyuk traversează o perioadă de grație.

Sportiva din țara vecină are 4-2 în meciurile jucate împotriva jucătoarelor din top 10 WTA, după încheierea turneului de la Wimbledon 2023, o performanță impresionantă în contextul în care pierduse primele 14 confruntări cu sportivele de top din circuitul de elită al tenisului feminin, notează Tennis Channel.

În întrecerea WTA 500 de la San Diego, Marta Kostyuk a învins-o pe favorita Jessica Pegula (5 WTA), în faza semifinalelor, scor 7-6 (4), 6-1, prestând tenisul solid prin care a depșit-o și pe Anastasia Pavlyuchenkova, în sferturile de finală.

Fostă parteneră de dublu a Gabrielei Ruse în proba de dublu, Marta Kostyuk e de nerecunoscut atât ca formă sportivă, cât și din punct de vedere fizic.

