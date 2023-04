Play-off-ul din Cupa Billie Jean King disputat între selecționatele Republicii Cehe și Ucrainei a fost precedat de un moment de reculegere ținut în memoria victimelor provocate de invazia rusească în țara vecină și de cutremurele din Turcia și Siria.

În timpul intonării imnului statului ucrainean, Marta Kostyuk (20 de ani, 38 WTA) nu și-a mai putut stăpâni emoțiile, gândindu-se la nenumăratele morți absurde aduse de războiul purtat de rezistența ucraineană pentru a face față atacurilor invadatorilor ruși.

???? Marta Kostyuk during the Ukrainian national anthem... "...And we too shall rule, brothers, in a free land of our own. Souls and bodies we'll lay down, all for our freedom"

???????????????? #BJKCup Ukraine - Czechia ????

???? Sport 1 pic.twitter.com/Wys6jnEsrX