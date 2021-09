„Meci-monstru făcut de Emma Răducanu!” Reacția lui CTP după meciul incredibil al sportivei: „O să-i tot auzim numele!”

Din articol Emma Răducanu, calificări în optimi la Wimbledon și US Open în 2021

Emma Răducanu continuă cu prestațiile incredibile.

După turneul de excepție pe care l-a făcut la Wimbledon, Emma Răducanu face spectacol și la US Open. Sportiva cu origini române s-a calificat în optimi la US Open, după o victorie incredibilă în doar 70 de minute cu Sara Sorribes Tormo, 6-0, 6-1.

Cristian Tudor Popescu a urmărit meciul Emmei, iar imediat după, a postat pe contul său de Facebook o reacție după prestația superbă a tenismenei.

„După Wimbledon, rosina Emma Răducanu ridică tribunele și la New York!

Meci-monstru făcut de rosina Emma Răducanu: 6-0, 6-1 cu spanioloaica Sara Sorribes Tormo, care nu e fitecine – redutabila apărătoare are victorii anul acesta la Jennifer Brady, Elena Rybakina, Ons Jabeur și nr 1 mondial, Ashleigh Barty, la Olimpiadă. Nu cred că am văzut vreodată o jucătoare de 18 ani, într-un tur 3 de Grand Slam, care să-și domine în așa hal adversara. Aproape că-mi era milă de biata Sara, cum ara hardul de la New York stânga-dreapta din toate puterile, sfârșind invariabil prin a fi țintuită de un forehand, un backhand, un drive-volé sau un volé clasic ucigător al rosinei, căci Emma Răducau are arsenalul complet.

Și totul cu o ușurință, fluiditate, naturalețe care mi-o amintesc încă o dată pe Martina Hingis... Hotărât lucru, Răducanu e un nume pe care o să-l tot auzim pe planetă cel puțin un deceniu de-acum înainte!”, a scris CTP pe Facebook.

Emma Răducanu, calificări în optimi la Wimbledon și US Open în 2021

În faza ultimelor 16 jucătoare, Emma Răducanu are o șansă din două de a juca împotriva liderului mondial, Ashleigh Barty, într-o confruntare în care și-ar putea arăta tenisul de clasă în fața a mii de spectatori care vor umple tribunele arenei în care partida va fi repartizată să se desfășoare.

Sportiva din Marea Britanie a început US Open-ul de pe locul 150 mondial, dar va intra în prima sută WTA, iar pentru un reper mai precis al performanței sale incredibile, Emma Răducanu o va depăși în ierarhia mondială pe Ana Bogdan, sportivă experimentată în vârstă de 28 de ani și o jucătoare de bază în echipa națională a României.