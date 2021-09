Din altă lume! Emma Răducanu, performanță extraterestră la US Open: a distrus o adversară cu 6 ani mai experimentată, 6-0, 6-1! 

Pe Emma Răducanu nu o mai oprește nimic din a scrie file de istorie ale Openului American. La prima sa participare în întrecerea de la New York, sportiva de 18 ani cu origini românești s-a calificat în optimi, dar nu oricum, ci cu un eșec categoric administrat Sarei Sorribes Tormo - o jucătoare de 24 de ani, notabil mai experimentată în circuitul WTA -, scor 6-0, 6-1, după doar 70 de minute de joc.

Emma Răducanu a lovit direct câștigător de 23 de ori - față de cele 5 reușite de acest fel ale spanioloaicei - și a câștigat un total de 60 de puncte, aproximativ dublu față de cele 33 de puncte apropiate de jucătoarea iberică.

Smile, @EmmaRaducanu, you're into the second week of your second straight Slam. ???? pic.twitter.com/BEpcqH6ldZ