"Meritam si noi sa fim invitati!" Marcel Raducanu, dezamagit dupa ce a fost ignorat de organizatori la inaugurarea din Ghencea 

Stadionul din Ghencea a fost inaugurat cu amicalul dintre Steaua si OFK Belgrad.

La eveniment au participat glorii ale Stelei, care au scris istorie in tricoul ros-albastrilor, insa organizatorii au omis nume importante de pe lista. Unul dintre ele a fost Marcel Raducanu, cel care si-a exprimat dezamagirea pentru acest lucru.

Fostul fotbalist al Stelei din perioada 1971-1981 a vorbit despre absenta sa din Ghencea, rememorand inaugurarea stadionului din 1974.

"Eu am venit saptamana trecuta la Bucuresti, m-a invitat Lucian Sanmartean in cantonament la scoala lui. Aseara am fost putin trist, pentru ca s-a jucat fotbal si inainte de '86. Meritam si noi sa fim invitati, dar asta este, a trecut.

Noi am jucat la inaugurarea vechiului stadion. Stadionul este superb, terenul arata foarte frumos. Aveam 18 ani cand m-a luat Steaua, era superb pentru mine sa joc intr-o asemenea echipa. Nu o sa uit niciodata acel meci de inaugurare.

Nu numai eu n-am fost invitat, nici colegii mei care au jucat la meciul de inaugurare din '74 n-au fost invitati. Eu m-am obisnuit cu aceste lucruri din Romania. Am fost invitat si la inaugurarea Arenei Nationale, dar trebuia sa-mi platesc eu deplasarea", a spus Marcel Raducanu pentru Digi Sport.