Emma Răducanu n-are doar Wimbledonul, ci și New York-ul la picioare! Sportiva cu origini românești e în turul 3: ”A jucat fără greșeală”

Emma Răducanu a livrat o nouă performanță impresionantă într-un turneu de mare șlem. La doar 18 ani și prima participare în Openul American, jucătoarea britanică cu origini românești s-a calificat în turul trei, după un eșec administrat în minim de seturi chinezoaicei Shuai Zhang (32 de ani, 49 WTA), scor 6-2, 6-4.

Număr 150 WTA, Emma Răducanu a stat în turul secund doar 80 de minute pe teren și va juca în a treia rundă competițională contra Sarei Sorribes Tormo, care a trecut de Su-Wei Hsieh, scor 6-1, 6-3.



Pentru cele două victorii semnate până acum pe tabloul principal, în defavoarea Stefaniei Voegele și lui Shuai Zhang, Emma Răducanu va încasa un cec în valoare de $180,000. Într-un scenariu mai puțin probabil, Răducanu s-ar putea duela din nou cu Sorana Cîrstea în faza optimilor de finală, într-o reeditare a meciului disputat între cele două la Wimbledon în această vară.

Două victorii nu contează puțin pentru o jucătoare clasată în afara top 100 WTA, precum este momentan Emma Răducanu. Sportiva din Marea Britanie a urcat 34 de locuri în ierarhia LIVE, până pe locul 116.

Fostul tenismen britanic, Tim Henman s-a declarat impresionat de prestația Emmei Răducanu: ”E absolut fantastică. Nu aș putea fi mai impresionat de prestația sa. E evident că nu s-a panicat. A fost atât de calmă, chiar și când Zhang a revenit. Până la 6-2, 4-0, a jucat fără greșeală și și-a dominat adversara clar. Modul în care și-a păstrat concentrarea a rezultat într-o victorie strălucitoare pentru ea,” a spus Tim Henman, notează Tennis Head.

US Open 2021 este al doilea turneu de mare șlem la care Emma Răducanu participă, după Wimbledon 2021, unde a ajuns până în faza optimilor de finală.

