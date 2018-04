Zi neagra pentru Sorana: a fost un car de nervi din cauza arbitrajului, iar apoi a pierdut fara drept de apel

Sorana Cirstea a pierdut in primul tur la Istanbul.

Zi neagra pentru Sorana in Turcia. A inceput perfect meciul cu Yulia Putintseva si s-a impus in primul set cu 6-0.

Romanca a devenit apoi din ce in ce mai nervoasa si a contestat vehement arbitrajul. In cele din urma, adversara ei a castigat setul al doilea cu 6-1. In decisiv, Sorana a avut nevoie si de interventia medicului, iar in final a cedat cu 0-6 setul al treilea.

Pentru participare, Cirstea va primi un cec de 2.100 dolari si un punct WTA.

Tot marti, Irina Begu, cap de serie numarul sapte, a trecut de slovena Dalila Jakupovic cu 7-5, 6-0 si va juca in optimi cu Christina McHale (SUA).

Captura: Digi