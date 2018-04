TURNEUL DE LA STUTTGART | Magdalena Rybarikova, adversara Simonei Halep in optimi! Azi joaca Buzarnescu la dublu

Incepe turneul de la Stuttgart.

Simona Halep, numarul unu mondial si principala favorita a turneului WTA de la Stuttgart, o va intalni in optimile de finala pe Magdalena Rybarikova (Slovacia), care a trecut cu 6-2, 6-2 de rusoaica Daria Kasatkina, luni, in prima runda a competitiei dotate cu premii totale de 816.000 dolari.

In meciul de luni, Kasatkina a comis nu mai putin de 32 de erori nefortate, fata de doar 6 ale adversarei sale, care a avut si 14 mingi direct castigatoare.

Halep (26 ani) are 3-2 in meciurile directe cu Rybarikova (29 ani, 18 WTA), toate fiind jucate pe hard. Ultimele doua confruntari s-au incheiat cu victoria romancei, anul trecut, cu 6-3, 6-4 in turul al doilea la Toronto si abandon al slovacei in turul al doilea la Beijing, la scorul de 6-1, 2-1 pentru Simona.

"Pot fi relaxata total, deoarece (Simona) este una dintre cele mai bune jucatoare din lume pe zgura si e principala favorita aici. O pot surprinde daca sunt relaxata si vom vedea ce va fi. Trebuie sa joc bine ca sa am o sansa sa o inving'', a afirmat Rybarikova in perspectiva partidei cu Halep.

Marti in primul tur la dublu, Mihaela Buzarnescu si frantuzoaica Alize Cornet vor juca impotriva perechii Veronika Kudermetova (Rusia)/Lidia Morozova (Belarus)