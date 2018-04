Irina Begu, in optimile de finala de la Istanbul! Cu cine joaca in turul urmator

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 24 aprilie, 21:45 Liverpool - AS Roma. Miercuri, 25 aprilie 21:45 Bayern - Real Madrid in semifinalele Champions League! Arsenal - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal!

Irina Begu, cap de serie numarul 7, s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA de la Istanbul, dotat cu premii totale de 226.750 dolari, marti, dupa ce a dispus cu 7-5, 6-0 de slovena Dalila Jakupovic.

Begu (27 ani, 37 WTA) a incheiat conturile dupa o ora si 44 de minute de joc.

Jakupovic (27 ani, 130 WTA) a condus in primul set cu 5-2, dar Begu a revenit, a salvat patru mingi de set, si a castigat cu 7-5, reusind cinci ghemuri la rand. Irina a dominat actul secund, adjudecat cu un sec 6-0.

Romanca a avut 19 winners (11 Jakupovic) si a comis 16 erori nefortate (20 slovena).

Cele doua s-au mai intalnit in 2010, la un turneu futures la Bals, iar Begu a castigat atunci cu 6-1, 6-0 in optimi.

Begu si-a asigurat un cec de 3.400 dolari si 30 de puncte WTA, urmatoarea sa adversara fiind Christina McHale (SUA). Begu are 2-1 in meciurile directe cu McHale (25 ani, 88 WTA), obtinand o victorie si anul acesta, la Acapulco, in primul tur, cu 3-6, 6-2, 6-4.