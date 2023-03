„Câte Grand Slam-uri sunt suficiente?” Novak Djokovic a răspuns menționându-l pe Rafael Nadal

Novak Djokovic (35 de ani, 1 ATP) s-a pronunțat pe tema subiectului aprins al ultimilor ani, în tenisul masculin, numărul de titluri de mare șlem cucerite. La egalitate cu Rafael Nadal (36 de ani, 8 ATP), pe primul loc al ierarhiei all-time, „Nole” a răspuns afirmativ când a fost întrebat dacă l-ar mulțumi să aibă mai multe Grand Slam-uri decât marele rival al său.

În același timp, Djokovic a amintit că are pretenția de la sine să fie recunoscător pentru toate bucuriile pe care tenisul i le-a adus până acum, întrucât - privind în urmă - există multe motive pentru care succesul său a fost improbabil, sârbul ieșind cel mai longeviv număr 1 ATP din istorie în ciuda unei copilării zbuciumate de război și a provenienței sale dintr-o țară lipsită de o tradiție notabilă în tenisul mondial.

Novak Djokovic: „Aș fi mulțumit dacă aș avea mai multe titluri decât cel mai mare rival al meu.”

„Da, aș fi mulțumit. Mi-aș dori să am mai multe titluri decât cel mai mare rival al meu, dar când va veni momentul să trag linie și să privesc în urmă, la cariera mea și la ce am reușit, chiar dacă mă opresc aici iar Nadal mai câștigă 10 Grand Slam-uri, aș fi, per total, mulțumit.

Poate că va exista o mică parte din mine care ar regreta că nu aș avea mai multe titluri decât el, dar la urma urmei, câte sunt suficiente? Știți ce spun?

„Vine un timp pentru a echilibra lucrurile și pentru a-ți aminti că ai realizat multe, că trebuie să fii mândru și recunoscător.”

Mă întreb asta, pentru că e un act de echilibrare, ca sportiv profesionist, să fii implicat într-un sport atât de solicitant, în care sezonul e lung, cu multe oportunități de câștig. Sunt patru Grand Slam-uri în fiecare an, deci ocazii sunt. Desigur, ai nevoie să te regăsești într-o stare competitivă, să îți găsești competitivitatea, abordarea mentală de lup, foamea de victorie, pentru că astea te împing mai departe, cel puțin în cazul meu.

În același timp însă, e un timp pentru a echilibra lucrurile și să îți amintești că ai realizat multe, că trebuie să fii mândru și recunoscător pentru toate aceste lucruri, să fii umil,” a declarat Novak Djokovic pentru The National News.

