Ion Țiriac îl lasă pe Novak Djokovic fără turneul de la Belgrad. Miliardarul român își vrea licența înapoi

Capitala Serbiei nu va organiza turneu ATP în 2024. Tradiția recentă a Belgradului va fi oprită pentru cel puțin un an, în contextul expirării contractului de închiriere a licenței de organizare, încheiat între Tara 2016s și Ion Țiriac.

Turneul ATP 250 de la Belgrad a fost organizat între anii 2009-2012 și readus în Serbia în 2021, o dată cu relocarea licenței de la Budapesta. Actualul director al turneului din Belgrad este Djordje Djokovic, fratele numărului 1 ATP.

Novak Djokovic va participa la turneul ATP 250 de la Banja Luka, mutat din Belgrad, în 2023

Centrul de Tenis Novak, din Belgrad, suferă lucrări de renovare în acest an, prin urmare ediția din 2023 va fi găzduită la Banja Luka, al doilea oraș ca mărime din Bosnia și Herțegovina.

„În primul rând, trebuie să spun că licența turneului nu ne aparține. Am închiriat-o de la proprietarul Ion Țiriac, care acum o vrea înapoi. Am vrut să achiziționăm licența pentru a găzdui turneul în Serbia pentru mulți ani, de acum încolo, pentru că am avut succes, primind mulți oameni în tribune.

ATP ne-a oferit note bune pentru toate eforturile depuse, dar nu sunt multe lucruri pe care le putem face atunci când proprietarul nu vrea să vândă licența. Trebuie să respectăm asta.

Căutăm alternative pentru a obține licența. Fie vom aplica pentru o nouă licență, lucru mai puțin probabil, pentru că sunt multe turnee, fie vom negocia pentru a închiria o altă licență. Prețurile licențelor au explodat, iar majoritatea turneelor sunt profitabile, deci e de înțeles că lumea nu vrea să le vândă. Dorința noastră de a organiza turneu e mare, așadar vom vedea,” a declarat Novak Djokovic pentru Sport Klub, notează Tennis Majors.

Ion Țiriac vrea să investească un milion de euro în tenisul din România