Șase sportivi au fost nominalizați la categoria 'Cel mai bun sportiv al anului', doi dintre ei fiind fotbaliști. Kylian Mbappe, Leo Messi, Rafael Nadal, Max Verstappen, Mondo Duplantis și Stephen Curry sunt sportivii nominalizați.

În momentul aflării nominalizaților, Rafael Nadal a dat o nouă lecție de fair play prin postarea făcută, așa cum de multe ori a arătat-o și pe terenul de tenis. Premiile Laureus sunt unele dintre cele mai speciale din lume, în contextul în care vizează sportivi din toate disciplinele.

„O onoare să fiu nominalizat la premiile Laureus drept 'cel mai bun sportiv masculin al anului'...însă anul acesta îl meriți tu, Leo Messi”, a scris Rafael Nadal pe Instagram.

Leo Messi nu s-a lăsat mai prejos și i-a oferit un răspuns pe măsură lui Rafael Nadal, tot prin intermediul unei postări pe contul de Instagram.

„Ca un sportiv atât de mare precum ești tu să scrie asta mă lasă fără cuvinte...Mii de mulțumiri, Rafael Nadal, și tu meriți totul pentru modul în care te lupți de fiecare dată când ieși pe teren. Toți nominalizații merită în acest an, într-adevăr”, a scris și Leo Messi.

???? Take a look at the full list of Nominees for the Laureus World Sports Awards 2023.

???? Who should the Laureus World Sports Academy Members select as the final Award winners?#Laureus23 pic.twitter.com/lwWLD2evo8