Rafael Nadal, forfait oficial pentru Indian Wells. Ibericul ar putea să iasă din TOP 10 ATP după 911 săptămâni

Tenismanul spaniol, care a suferit o accidentare la piciorul stâng la Australian Open, a declarat forfait pentru Masters 1.000 de la Indian Wells (California) care începe peste o săptămână, au anunţat mari organizatorii turneului.

"Triplul câştigător al turneului a declarat forfait pentru ediţia 2023 din cauza unei accidentări", se arată în mesajul postat pe contul de Twitter.

I am sad that I won’t be able to compete at Indian Wells nor Miami.

Very sad not to be there. I’ll miss all my US fans but I hope to see them later this year during the summer swing. pic.twitter.com/v6dsf1ayTI