WTA Miami | Irina Begu, învinsă în al doilea tur de puștoaica-minune a tenisului chinezesc, deși a condus cu 1-0 la seturi

Irina Begu (32 de ani, 34 WTA) a pierdut în trei seturi confruntarea cu Qinwen Zheng (20 de ani, 23 WTA), din turul secund la competiției WTA 1000 de la Miami.

Sportiva din București a fost întoarsă de la 1-0 la seturi, scor 6-2, 1-6, 1-6, într-o partidă încheiată după două ore și trei minute de joc.

Greșelile neforțate i-au retezat Irinei Begu șansa de a atinge turul 3 la Miami. Românca și-a pierdut de cinci ori serviciul în seturile 2 și 3 în fața jucătoarei promițătoare a tenisului chinezesc, care a învins-o inclusiv pe Simona Halep, în turul secund al competiției de la Roland Garros, din 2022.

€29,129 va primi Irina Begu pentru calificarea în turul secund al întrecerii de la Miami, performanță reușită după victoria din runda inaugurală, 6-2, 7-5 în defavoarea filipinezei Alexandra Eala (17 ani, 219 WTA).

Qinwen has been rising up the rankings, showing she is a very talented young player and today she showed it to Irina. Irina did well to get the early 1st set lead, but after that Qinwen was mostly in control to finish the match. Qinwen Zheng defeated Irina Begu 2-6, 6-1, 6-1. pic.twitter.com/yeYBJvMkiw