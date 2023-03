WTA Miami | Sorana Cîrstea i se alătură Irinei Begu în turul 2. Ana Bogdan, eșec usturător cu o jucătoare de 18 ani

Meciuri cu peripeții pentru Sorana Cîrstea și Ana Bogdan, împotriva unor jucătoare mai puțin experimentate, în runda inaugurală a întrecerii WTA 1000 de la Miami.

În turul 2 al turneului din Florida, Sorana Cîrstea o va înfrunta încă o dată pe Caroline Garcia, din Franța (4 WTA), pe care a învins-o săptămâna trecută, în optimile turneului WTA 1000 de la Indian Wells.

Sportiva din Târgoviște a învins-o pe mexicanca Fernanda Contreras Gomez (25 de ani, 179 WTA), scor 7-6 (6), 6-2, bătălia dură derulându-se în manșa întâi, în care Gomez a condus cu 4-2 și a avut două mingi de set în tiebreak, la scorul de 6-4.

Patru puncte consecutive a legat Cîrstea, în momentul psihologic al partidei, care i-a permis să avanseze mai rapid în setul secund, în care a obținut cu mult mai mare ușurință două break-uri pe serva oponentei.

A real fight for Sori today, but she was able to never back down and get the win. Down big twice in the 1st set; down 5-3 then in the tiebreak down 5-2 before winning it. Then in the 2nd she kept calm and got the victory. Sorana Cirstea defeated Fernanda Contreras Gomez 7-6, 6-2 pic.twitter.com/RxjYNpXtU5