Sportiva din România a trecut în optimi de Linda Noskova, scor 6-2, 6-4, după un meci care a durat o oră și 23 de minute.

La 36 de ani, Sorana traversează una dintre cele mai bune perioade ale carierei. După ce a anunțat că se va retrage la finalul sezonului, românca joacă fără presiune și obține rezultate excelente pe zgură.

WTA a descris-o pe Sorana Cirstea printr-un singur cuvânt

Victoria cu Noskova a fost remarcată imediat și de WTA, care a descris prestația româncei printr-un singur cuvânt: „Masterclass”.

„Sorana Cîrstea a ajuns pentru prima dată în sferturile de finală de la Roma! Ea a învins-o pe Noskova cu 6-2, 6-4, asigurându-și astfel un loc între ultimele opt”, au transmis reprezentanții WTA.

Pentru Sorana, aceasta este a noua calificare din carieră în sferturile unui turneu WTA 1000 și prima la Roma, competiție pe care anul trecut a ratat-o din cauza unei accidentări la gambă.

Până în sferturi, Sorana le-a eliminat pe Tatjana Maria, Aryna Sabalenka și Linda Noskova, pierzând un singur set, chiar în duelul cu liderul mondial.

În următoarea fază a competiției, Sorana Cîrstea o va întâlni pe Jelena Ostapenko.