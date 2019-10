Victorie solida pentru Marius Copil! Romanul s-a impus in primul tur la Anversa si va juca cu Diego Schwartzman in optimi

Marius Copil s-a calificat in optimile de finala ale turneului ATP de la Anversa.

In primul tur, romanul l-a invins pe numarul 77 ATP, argentinianul Federico Delbonis, scor 6-4, 7-6.

Meciul a durat 99 de minute si l-a surprins pe Marius servind 9 asi si castigand 81% din punctele jucate cu primul serviciu. Copil il conduce acum pe Delbonis cu 2-0 la capitolul meciurilor directe.

In optimi, Marius Copil va infrunta un alt tenismen argentinian, de data aceasta mult mai bine cotat, anume Diego Schwartzman, numarul 15 ATP.

Marius Copil vs. Diego Schartzman se joaca joi, 17 octombrie

Copil si Schwartzman au mai jucat o singura data pana acum. Cei doi s-au intalnit in acest an in 16-imi la Acapulco, pe hard, unde Copil a pierdut cu 3-6, 6-4, 1-6.

Marius Copil ocupa in prezent locul 92 in clasamentul ATP, dupa ce a cazut doua pozitii in ierarhia mondiala in cursul saptamanii trecute.