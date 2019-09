Ana Bogdan si Marius Copil, eliminati de la turneele din Seul si Metz

Din articol Infrangere si pentru Marius Copil, cu Gilles Simon la Metz

Ana Bogdan a pierdut in optimile de finala ale turneului WTA 250 de la Seul in fata americancei Khristie Ahn, scor 6-0, 4-6, 6-7.

Meciul s-a intins pe durata a doua ore si 17 minute. Ahn va juca in sferturi cu Ekaterina Alexandrova.

Dupa un meci castigat eroic in maximum de seturi in 16-imi, Ana Bogdan s-a oprit in faza optimilor, dupa un prim set in care a produs un „bagel”, pierzand numai 16 puncte in fata Khristie Ahn. Ahn conduce acum cu 2-0 scorul intalnirilor directe cu Ana Bogdan.



Infrangere si pentru Marius Copil, cu Gilles Simon la Metz



Marius Copil a pierdut la randul sau astazi, in faza 16-imilor de finala ale Moselle Open, scor 3-6, 4-6 cu Gilles Simon, numarul 37 ATP.

Meciul s-a desfasurat pe durata a 78 de minute, timp in care Marius a servit 14 asi, dar nu a reusit sa isi procure nici macar o minge de break. Copil a salvat 8 mingi de break, dar lucrul acesta n-a fost suficient, in conditiile in care Simon a beneficiat de 11. Simon il conduce acum pe Copil cu 2-1 la meciurile directe.

In optimi, Gilles Simon se va duela cu slovenul Aljaz Bedene.

In clasamentul WTA LIVE, Ana Bogdan a urcat 13 pozitii gratie acestei calificari in optimi la Seul, pana pe locul 130, in vreme ce Marius Copil a avansat de asemenea in clasamentul ATP LIVE, efectuand doi pasi inainte pana pe pozitia 85.

Romania n-a ramas fara reprezentanti in turneele din aceasta saptamana. Patricia Maria Tig va juca maine in optimi la Seul impotriva spanioloaicei Paula Gibert Badosa, numar 88 WTA. Scorul intalnirilor directe intre cele doua este egal, 1-1.