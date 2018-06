Veste proasta pentru Simona! Motivul pentru care sedinta foto cu trofeul Roland Garros nu va fi la turnul Eiffel

Simona Halep a reusit sa castige primul ei turneu de Grand Slam in urma victoriei superbe in 3 seturi in fata lui Sloane Stephens.

Numarul 1 mondial, Simona Halep, a obtinut cel mai important succes din cariera ei de pana acum la Roland Garros - a invins-o cu 3-6, 6-4, 6-1 pe Sloane Stephens si a pus mana pe marele trofeu! Din pacate, celebra sedinta foto cu trofeul nu va avea loc in cel mai reprezentativ loc din Paris, la turnul Eiffel.

Din cauza masurilor de securitate, organizatorii au decis sa renunte la sedinta foto de la turnul Eiffel la ultimele 2 editii si acest lucru nu se va schimba nici in acest an. Serena Williams si Wawrinka au fost ultimii care au pozat cu trofeul langa turnul Eiffel, in 2015.

In 2016, sedinta foto a lui Garbine Muguruza a avut loc la Place de la Concorde, in timp ce Jelena Ostapenko a facut sedinta foto langa statuia lui Suzanne Lenglen, fosta jucatoare de tenis care a castigat 31 de trofee intre 1914 si 1926, numele ei fiind cel al arenei secunde de la Roland Garros, dar si al trofeului acordat castigatoarei turneului.