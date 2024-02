Dublu campion în turneele de Grand Slam, Ilie Năstase (77 de ani) a avut capacitatea prin jocul său încântător să impresioneze lumea tenisului: de la spectatori și adversari până la personalități din toate domeniile și oficiali ai forurilor din sportul alb.

50 de ani de când Ilie Năstase a primit "Racheta de aur" în New York. Ce semnificație avea trofeul

Azi, 1 februarie 2024, se împlinesc 50 de ani de când Nasty a primit la New York trofeul "Racheta de aur", dedicat celui mai jucător din 1973. Premiul s-a acordat pentru prima dată în 1968, iar carismaticul român excela în circuit.

De trei ori finalist al Cupei Davis, Năstase, care are în prezent statuie la Complexul Marica & Năstase din cartierul bucureștean Aviației, își amintea în trecut ce a simțit în momentul în care a primit "Racheta de aur" într-un restaurant din New York.

"Țin minte că, imediat cum am ajuns la New York, am fost invitat într-un restaurant, unde mi-a fost înmânat acest trofeu. A fost un moment deosebit pentru mine și, cred eu, pentru întreg sportul românesc. Am fost aplaudat în picioare de o sală întreagă plină de personalități”, declara în trecut Ilie Năstase.

Ilie Năstase a câștigat 83 de titluri ATP în carieră, dintre care două de Grand Slam, la US Open (1972) și la Roland Garros (1973). Bucureșteanul și-a adjudecat de patru ori Turneul Campionilor, în timp ce cu echipa României a jucat de trei ori finala Cupei Davis.

480 - 207 e raportul victorii - eșecuri în tenis

2 milioane de doalari a câștigat Năstase din tenis

12 ani a fost Ilie Năstase președintele Federației Române de Tenis

Ilie Năstase: "Am avut noroc că m-am născut pe Progresul"

"Eu am avut noroc că m-am născut pe Progresul, acolo la BNR, şi în fiecare zi când erau meciuri acolo mă duceam, la 30 de metri de acasă până la terenuri, şi mă uitam. Eu m-am uitat foarte mult la tenis până să încep să joc. Şi cel mai bun antrenor al meu a fost peretele, pentru că jucam la perete. Pentru că dacă nu o dai bine în perete, trebuie să alergi după ea în spate, şi aşa eram concentrat să dau bine în perete ca să-mi vină mingea înapoi", declara Nasty, într-un interviu pentru Agerpres.

