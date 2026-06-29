Manuel Neuer, unic în istoria Germaniei! Recordul doborât în meciul cu Paraguay

Manuel Neuer, unic în istoria Germaniei! Recordul doborât în meciul cu Paraguay CM 2026
SPORT.RO
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Germania înfruntă Paraguay în 16-imile de finală ale Campionatului Mondial. 

TAGS:
GermaniaParaguayManuel NeuerMiroslav KloseLothar Matthaus
Din articol

Manuel Neuer, portarul ”Mannschaft”, a atins o bornă importantă și a intrat în istoria fotbalului german. 

Manuel Neuer, peste Miroslav Klose și Lothar Matthaus

Pentru goalkeeper-ul Germaniei este cea de-a 23-a apariție ca titular pentru echipa națională la Cupa Mondială. Neuer i-a depășit la acest capitol pe Lothar Matthaus și pe Miroslav Klose, fiecare cu câte 22 de titularizări.

Neuer îi poate depăși pe cei doi și ca număr de apariții la turneul final, dacă Germania va avansa în fazele superioare.

În momentul de față, Miroslav Klose are 24 de meciuri la națională la Cupa Mondială, în timp ce Matthäus are 25 de meciuri.

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