Manuel Neuer, unic în istoria Germaniei! Recordul doborât în meciul cu Paraguay

Pentru goalkeeper-ul Germaniei este cea de-a 23-a apariție ca titular pentru echipa națională la Cupa Mondială. Neuer i-a depășit la acest capitol pe Lothar Matthaus și pe Miroslav Klose, fiecare cu câte 22 de titularizări.

Neuer îi poate depăși pe cei doi și ca număr de apariții la turneul final, dacă Germania va avansa în fazele superioare.

În momentul de față, Miroslav Klose are 24 de meciuri la națională la Cupa Mondială, în timp ce Matthäus are 25 de meciuri.