Nemaivăzut în istoria fotbalului! Ce s-a întâmplat în prima repriză din Germania - Paraguay

Nemaivăzut în istoria fotbalului! Ce s-a întâmplat în prima repriză din Germania - Paraguay CM 2026
SPORT.RO
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Germania și Paraguay s-au întâlnit în 16-imile de finală ale Cupei Mondiale din SUA, Canada și Mexic. 

TAGS:
GermaniaParaguayCupa Mondiala
Din articol

Prima parte a întâlnirii din Boston a oferit și o statistică nemaivăzută în istoria fotbalului.

Statistică neobișnuită în prima repriză din Germania - Paraguay

Nemții au avut o posesie covârșitoare, de 79%, în timp ce Paraguay a înregistrat doar 21% posesie, însă adevărata surpriză apare când vine vorba despre pasele reușite.  

Germanii au avut 308 pase reușite în prima repriză a meciului, în timp ce paraguayenii, doar 55 de pase, o diferență uriașă, de 253 de pase, în favoarea elevilor lui Julian Nagelsmann.

Ce este interesant este faptul că Paraguay a intrat în avantaj la pauză, după ce Enciso a deschis scorul în minutul 42. Până la acel moment, doar Joshua Kimmich a înregistrat mai multe pase reușite (50) decât întreaga echipă a Paraguayului.

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