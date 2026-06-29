Nemaivăzut în istoria fotbalului! Ce s-a întâmplat în prima repriză din Germania - Paraguay

Prima parte a întâlnirii din Boston a oferit și o statistică nemaivăzută în istoria fotbalului.

Statistică neobișnuită în prima repriză din Germania - Paraguay

Nemții au avut o posesie covârșitoare, de 79%, în timp ce Paraguay a înregistrat doar 21% posesie, însă adevărata surpriză apare când vine vorba despre pasele reușite.

Germanii au avut 308 pase reușite în prima repriză a meciului, în timp ce paraguayenii, doar 55 de pase, o diferență uriașă, de 253 de pase, în favoarea elevilor lui Julian Nagelsmann.