ITF admite scandalurile pariurilor in tenis si IA MASURI | FARA SCORURI LIVE LA TURNEELE MICI 

ITF a reactionat la scandalul iscat saptamana trecuta de un amator care s-a inscris in turneul M15 de la Doha.

ITF a luat masuri imediate dupa scandalul iscat saptamana trecuta la Doha, unde un jucator amator s-a inscris in competitie si a pierdut toate cele 48 de puncte ale meciului.

Oficialii Federatiei Internationale de Tenis au luat decizia de a elimina, pana in 2021 serviciile care ofera scorurile live de la turneele dotate cu premii financiare de 15.000 de dolari. Masura este menita sa reduca numarul de pariuri dubioase plasate pe competitiile de acest calibru in timpul desfasurarii partidelor.

Ce s-a intamplat la Doha?



In turneul M15 de la Doha s-a inregistrat cea mai drastica infrangere vazuta in istoria tenisului. Bahmet Artem din Ucraina a fost invins de tenismenul din Thailanda, Krittin Koaykul scor 6-0, 6-0, dupa numai 22 de minute de joc. Bahmet Artem nu a castigat nici macar un punct pe intreaga durata a meciului. Adversarul sau, Koaykul ocupa locul 1367 in clasamentul ATP.

In varsta de 22 de ani, Artem a bifat astfel prima sa prezenta intr-un turneu ITF, dar s-a facut de ras, practicand un tenis care ar fi acceptabil doar la copiii care iau pentru prima oara o racheta in mana. Tehnica loviturilor a lasat de dorit, multe mingi fiind fie lovite in pamant, fie cu prea multa bolta, iar jocul de picioare a fost departe de parametrii standard ai unei partide oficiale de tenis.

Conform unor informatii furnizate pe Twitter, Artem Bahmet ar fi un manager al unei case de pariuri, iar un apropiat de-al sau ar fi pariat impotriva lui, castigand peste 2000 de euro. "Pe scurt, am spart sistemul," a spus un parior, cunoscut al lui Artem, care a anuntat ca Bahmet va participa si saptamana viitoare la un turneu de tenis.

In cursul acestei saptamani, publicatiile Die Welt si ZDF au dezvaluit ca 135 de jucatori din tenisul profesionist ar fi implicati intr-o retea care implica diverse case de pariuri. Se spune ca unul dintre jucatorii suspectati s-a clasat in cea mai buna perioada a carierei sale in top 30 ATP.