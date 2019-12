Anuntul care ZGUDUIE lumea sportului! 135 de jucatori sunt implicati intr-o retea care a trucat meciuri de tenis! Un jucator din top 30 ATP este pe lista

Jucatorii sunt acuzati ca au trucat mai multe partide in ultimii ani.

Nemtii de la Die Welt si ZDF au publicat detaliile conform carora 135 de jucatori sunt implicati intr-o retea care a trucat meciuri de tenis in ultimii ani. Ar fi cel mai mare caz de coruptie din istoria tenisului. Numele jucatorilor nu au fost facute inca publice, dar in ancheta sunt implicate autoritatile din Belgia, Spania, Franta si SUA.

Conform sursei citate, pe lista jucatorilor se afla si un jucator din top 30 ATP, care are in palmares 3 titluri castigate.

"Acest caz este despre mafia de pariuri din Armenia, care s-a extins in sapte tari din Europa, fiind foarte inteligenta si trisand la o scara majora. Aceasta retea este foarte bine organizata. Are oameni care sunt responsabili cu conturile de pariere, altii care spala banii si altii care intra in contact cu jucatorii", a spus Eric Bisschop, procurorul adjunct al Belgiei.

Numai in acest an au fost 20 de jucatori suspendati pentru meciuri trucate. Printre acestia s-a aflat si argentinianul Marco Trungelliti, care a declarat dupa ce a fost gasit vinovat ca multi jucatori din top 50 fac acest lucru.

"Sunt sportivi din top 50 care aranjeaza meciuri. Nu putem spune ca exista meciuri trucate doar la nivelul de jos. Nu, se intampla peste tot", a spus Trungelliti.