A explodat Instagramul! Bianca Andreescu a publicat imagini sexy care au strans sute de mii de aprecieri | Mama sa a reactionat imediat: "Hai... ma"

Bianca Andreescu a facut furori pe Instagram, unde a adunat peste 150,000 de aprecieri dupa ce a publicat doua imagini sexy.

Ocupanta pozitiei cu numarul 6 in clasamentul WTA, Bianca Andreescu i-a surprins placut pe urmaritorii sai de pe Twitter si Instagram, publicand o serie de fotografii sexy in care le arata cum si-a petrecut ziua pe barca in largul marii.

Fortata sa ia o pauza dupa accidentarea la glezna, care a facut-o sa se retraga din finala turneului WTA 1000 de la Miami, jucatoarea canadiana cu origini romanesti s-a imbracat in costum de baie si si-a petrecut o zi de relaxare pe barca, alaturi de catelul sau, Coco, de rasa toy poodle.

Imaginile sexy postate de Bianca Andreescu nu au ramas fara replica mamei, Maria Andreescu, care i-a lasat un tweet scurt, cu diverse intelesuri posibile: "Hai... ma" i-a scris in romana Maria Biancai.

"Zi de mers cu barcaaa," a scris Bianca Andreescu, introducandu-si pozele care au strans peste 150,000 de aprecieri pe Instagram.

La fel ca Simona Halep, Bianca Andreescu nu va participa in barajul de Billie Jean King Cup al tarii sale din acest weekend, din motive medicale. Selectionata Canadei se va duela cu reprezentativa Serbiei.

Hai...ma — Maria Andreescu (@MariaAndreescu1) April 14, 2021