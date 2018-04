Tiriac vrea sa-l ajute pe Becker sa iasa din faliment! Ce afacere de 200 de milioane euro i-a propus

Ion Tiriac vreau sa organizeze un nou turneu cu ajutorul lui Boris Becker.

Intrat in faliment pentru datorii de 50 de milioane de euro, Bors Becker primeste o veste nesperata din partea lui Ion Tiriac. Afaceristul roman i-a propus organizarea unui turneu major la Berlin, Germania fiind una din marile natiuni fara un turneu major in palmares.

Pentru asta, Tiriac are nevoie de sprijinul lui Becker, care sa convinga autoritatile locale.

"L-am sfatuit sa vorbeasca cu primarul din Berlin, sa se intalneasca si sa-l intrebe daca vrea sa investeasca 200-300 de milioane de euro. Sa ofere 20 de hectare de teren, sa faca o arena de 15 mii de locuri, o alta de 12 mii de locuri si apoi alte 17 terenuri.

Berlin poate deveni un oras bogat in tenis deoarece Germania nu are turnee importante. Iar Berlin este un oras cosmopolit care nu are un eveniment major sportiv. Iar sportul este o afacere uriasa", a spus Tiriac in Bild.