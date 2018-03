Preiau suporterii dinamovisti clubul de la Negoita? "Haideti sa va spun de ce nu s-a bagat Tiriac pana acum"

Suporterii dinamovisti, sustinuti de Cornel Dinu si Ioan Andone, intentioneaza sa se uneasca intr-o asociatie care sa preia clubul de la Ionut Negoita.

Visul suprem al "ultrasilor", acela de a scapa fotbalul de patroni, nu are nicio sansa de concretizare in fotbalul romanesc, crede fostul presedinte al Ligii, Dumitru Dragomir.

Acesta e de parere ca in fotbalul de azi cluburile nu pot avea stabilitate financiara fara un patron dispus sa investeasca bani multi in echipa.

"La Dinamo e nevoie de oameni cu bani multi, gen Tiriac, Copos sau Gigi Becali. Eu nu cred in varianta cu suporterii, veti vedea ca nu se intampla nimic."

"Cornel Dinu are idei bune, dar sa nu uitam ca traim in Romania. Cand esti la mana suporterilor, nu poti sa faci nimic. Nu esti la Madrid aici. Si nici la Madrid nu conduc suporterii, conduc niste smecheri care vand drepturi de televizare in toata lumea asta.", a spus Dragomir la PRO X.

Ion Tiriac, romanul cu cea mai mare avere, este dinamovist declarat. De ce nu a investit pana acum la Dinamo?

"Tiriac nu s-a bagat la Dinamo pentru fotbalul inseamna puscarie in Romania. Aratati-mi un singur patron de fotbal care are dosar penal. De-asta nu a investit Tiriac", a mai spus Dumitru Dragomir.