Se pregateste marea bomba la Dinamo! Dinu anunta: "Lucescu vrea sa se implice, am vorbit cu el! Vom discuta si cu Tiriac"

Cornel Dinu e decis sa ii atraga pe Mircea Lucescu si Ion Tiriac la Dinamo!

Cornel Dinu se implica serios in salvarea lui Dinamo si vrea sa ii atraga langa el pe Mircea Lucescu si Ion Tiriac. Fosta mare glorie a dinamovistilor a recunoscut ca a vorbit deja cu Lucescu, iar acesta si-a declarat disponibilitatea.

"Am vorbit cu Mircea Lucescu. Este dinamovist pur sange, doreste sa participe, dar mi-a spus ca are rezervele lui fata de ce s-a intamplat in Romania. A zis ca atunci cand va reveni in tara va analiza proiectul si, daca va constatata ca e spre binele lui Dinamo, va participa. Vom avea o discutie in acest sens si cu Ion Tiriac, care simpatizeaza Dinamo, iar la finalul anilor '90 chiar a vrut sa preia echipa. N-am vorbit deocamdata, dar vom avea in viitorul apropiat o discutie cu domnul Tiriac. Pasii adevarati au pornit deja. Cei care suntem legati de acest concept avem diferite contacte cu oameni din toate categoriile. Nu evit sa spun ca sunt oameni potenti, care au dovedit ca se poate face profit si fara incalcarea legii. Avem raspunsuri pozitive de la oameni capabili, cu societati cu profituri mari", a spus Dinu la Digisport.

Dinu a spus ca a fost la inceput sceptic in aceasta privinta.

"Ideea respectiva a fost lansata de mai mult timp de niste suporteri. Am vazut proiectul, cu aceasta participare a unor socios in conducerea clubului, fara a-si impune punctele de vedere. Si eu am fost la inceput sceptic legat de intentia acestor baieti. M-am declarat un partizan al acestei idei, aparent nastrusnice pentru Romania. Apreciez ce s-a intamplat la Dinamo pana acum, inclusiv ce a incercat sa faca Negoita. Este firect sa ne gandim la o astfel de actiune, in pas cu ce se petrece in lumea civilizata", a mai spus acesta.